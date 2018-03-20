Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116534
ALTIN
165.574
DOLAR
3.9267
STERLİN
5.4953
EURO
4.8207

4 YILDA 140 BİN SAYAÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 4 yılda Malatya genelinde 140 bin adet eski su sayaçlarını ücretsiz değiştirdi.

4 YILDA 140 BİN SAYAÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 4 yılda Malatya genelinde 140 bin adet eski su sayaçlarını ücretsiz değiştirdi.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Mart 2018 Salı 16:26
4 YILDA 140 BİN SAYAÇ

Konuyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “5237 sayılı kanunun 116. maddesi belirtildiği üzere ev sahibinin rızası olmadan konut içerisine girilmesi yasaktır.

Ekip arkadaşlarımızın abonelerimizin sayaç endekslerinin okunabilmesi, sayaçlarının değiştirilebilmesi, bakım ve onarımlarının yapılabilmesi, sayaç kontrol ve denetimlerinin yapılabilmesi için evlere girmek zorunda kalıyorlar. Bu noktada vatandaşlarımız sayaç işlemeleri için gelen kişilerin; üniformalı olmalarına ve kimlik bilgilerinin olduğu yaka kartlarının bulunmasına dikkat etmelidir. Aksi bir durum söz konusu olduğunda kapılarını açmamaları ve bu durumu ALO 185 çağrı merkezimize bildirmeleri gerekir.

Sayaçların dışarı alınması yasal bir zorunluluktur. Su sayaçlarını dışarıya almayan vatandaşlar bu durumdan hukuki olarak sorumlu olacaklardır. Bu noktada abonelerimize yardımcı olmak için, kurulduğumuz günden itibaren 10 yılını doldurmuş su sayaçlarının ücretsiz değiştirilmesi ve konut içinde olan sayaçların dışarı alınması için çalışmalar yaptık. 4 yılda toplam 140 bin adet sayacın ücretsiz değişimi yaptık. 2018 yılında, 10 yılını doldurmuş 50 bin adet su sayacını ücretsiz olarak değiştireceğiz.

Genel Müdürlüğümüz tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış olan 10 yılını doldurmuş ve arızalı sayaçlar ücretsiz olarak değiştirilmektedir. Abonelerimizin su tüketimlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve faturalanması için sayaçların kullanışlı olması önemli. Bu durumu göz önünde bulundurarak 4 yılda 140 bin adet sayaç değişimi gerçekleştirdik. Malatya'mızın altyapısını güçlendirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİMASKİ140 Bin SayaçBusabah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESNAFLAR SORUNLAR'DAN ŞİKAYETÇİ
ESNAFLAR SORUNLAR'DAN ŞİKAYETÇİ
BAŞKAN KAZGAN’A TERLETEN  SORULAR
BAŞKAN KAZGAN’A TERLETEN  SORULAR
NEVRUZ BAYRAM'I MESAJI
NEVRUZ BAYRAM'I MESAJI

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim