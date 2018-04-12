4. Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliği 14-15 Nisan’da yapılacak

Yeşilyurt Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliğiyle ortaklaşa olarak 14-15 Nisan tarihleri arasında 4. Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliği düzenlenecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olan satranç şenliğine tüm vatandaşları davet etti.

Zeka gelişimine ve stratejik düşünmeye önemli katkıları bulunan satrancın toplumda yaygınlaşmasına önem verdiklerini belirten Polat, 14 Nisan Cumartesi günü saat 10:00 başlayacak şenlikle herkesi davet etti.

Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak sportif ve kültürel faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Satrancı sevdirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak adına gerek ulusal çapta organizasyonlar gerekse de satranç takımı dağıtımı başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. 2015 yılında başlattığımız ‘Bir Gülücük Yeter’ projesiyle ilkokul birinci sınıflarda okuyan yavrularımıza dört yıl içerisinde toplam 24 bin 500 adet satranç takımı dağıttık. Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliğiyle ortaklaşa düzenlediğimiz ve bu yıl dördüncüsüne ev sahipliği yapacağımız Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliğimize Malatya ile birlikte 20 şehirden toplam 270 sporcunun katılımını bekliyoruz. Cumartesi günü saat 10:00’da Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezindeki açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. ‘Aklına Sağlık’ sloganıyla beş ayrı kategoride düzenleyeceğimiz şenliğimizde dereceye girecek olan sporcularımıza kupa ve madalyanın yanı sıra toplam 16 bin TL para ödülü ve özel hediyeler takdim edeceğiz. Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olacak şenliğimize tüm sporseverleri davet ediyorum” şeklinde konuştu.

İyi bir gelecek için çocukları iyi yetiştirmek zorunda olduklarını ifade eden Başkan Polat, “Satranç oynayan çocuklarımız bir yandan oyun oynarken diğer taraftan zekâ seviyeleri ile stratejik düşüncelerini geliştirmiş oluyorlar. Çocuklarımızın akıl ve zeka seviyelerini geliştirmeleri ile farklı ve yaratıcı düşünmeleri geleceğimiz açısından önemlidir” diye konuştu.