4. Yeşilyurt bilim şenliği başladı

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile TÜBİTAK tarafından ortaklaşa düzenlenen 4.Yeşilyurt Bilim Şenliği için Fahri Kayahan Bulvarındaki Hilal Park içerisinde hizmet veren Yeşilyurt Kent Konseyi Binasının yan tarafındaki alanda 15 ayrı bilimsel çadır kuruldu.

FARKLI DENEYLER VE BULUŞLAR İLK GÜNDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Malatya ve Türkiye’nin farklı kentlerinden katılım gösteren Bilim ve Teknoloji Kulüplerinde bilimsel çalışmalara katılan minik mucitlerin her biri zekâ ve yetenek ürünü olan birbirinden farklı deneyleri ve icatları büyük ilgi uyandırdı.

Öğrencilerin bilime olan merakını artırmak adına geleneksel hale getirdikleri Yeşilyurt Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bilim Şenliği’nin temel hedefinin bilim ve eğlenceyi bir araya getirerek farklı kavramlar arasındaki ilişkinin, çeşitli atölye etkinlikleri ve bilim gösterileri sayesinde, katılımcılar tarafından keşfedilmesini ve bilimsel merakın uyanması olduğunu dile getirdi.

“BİLİMİN TOPLUMDA YAYGINLAŞMASINI ÖNEMSİYORUZ VE DESTEKLİYORUZ”

Şenliğin düzenlenmesine destek veren İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile TÜBİTAK’a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bu yıl dördüncüsüne ev sahipliği yaptığımız Yeşilyurt Bilim Şenliğimiz, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni fikirler üretmesi, gözlem yapabilmeleri, günlük hayattaki ayrıntıların bilimsel yöntemlerle açıklanabileceğini keşfedip yeni bakış açıları kazanmaları açısından büyük bir önemi vardır. Geçtiğimiz yıl 18 bin öğrencimizi ağırladığımız, bölgemizin gelişimine önemli kazanımlar sağlayan Bilim Şenliğimiz farklı etkinlikleri içerisinde barındırması nedeniyle çok güzel geri dönüşler aldık, bu yılda yine etkinliklerimizde heyecan ve coşku bir arada yaşanacaktır. Öğrencilerimizin bilim ve teknolojinin önemini kavramaları ve ülkemizin bilim kültürünün oluşmasına katkı sağlamaları geleceğe bırakılacak en kıymetli hazinemizdir. TÜBİTAK’ın 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destek verdiği şenliğimiz sayesinde gençlerimiz, bilimden nasıl yararlanacakları konusunda detaylı olarak bilgi sahibi olacaklar. Fizik, kimya, biyoloji, mekatronik, elektrik-elektronik ve yenilenebilir enerji gibi farklı bilim dallarında yapılacak olan görsel ve uygulamalı çalışmalar ile bir yandan keyifli vakit geçirirken diğer taraftan farklı deney çalışmalarını öğrenecekler. Fizik, Kimya, Biyoloji, Yenilenebilir Enerji, Elektrik-Elektronik, Solar Robot, Ahşap İşler, Mekatronik ve Model Uçak Yapımı gibi birbirinden bağımsız alanlarda kurulacak olan atölyelerde 32 farklı deney, öğrencilerimizle beraber uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca Bursa Bilim Merkezinde görevli olan üç eğitmen arkadaşımız da üç gün boyunca bilimsel gösteriler gerçekleştirerek katılımcıların çeşitli bilimsel konularda bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından tedarik edilen Bilimsel Dergiler, şenliğimizi ziyarete gelen katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılacaktır. 29 Eylül’e kadar gezilebilecek olan şenliğimizde İnönü Üniversitesinden üç profesör, dört doçent, üç yardımcı doçent ve altı araştırma görevlisi olmak üzere 14 akademisyen, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarımızdan altı öğretmen ile Yeşil Konaklarımızdan yedi eğitmen olmak üzere toplam 27 kişi görev yapacaktır. Geleceğin bilim adamı olan minik mucitlerimizi ile Bilim ve Teknoloji Kulüplerimizin değerli yetkililerini Malatya’da misafir etmekten büyük bir onur duymaktayız. Tüm Malatyalıları farklı deneyleri ve bilimsel şovları izlemeleri için Hilal Parkımız içerisindeki Yeşilyurt Kent Konseyine bekliyoruz” sözlerini kaydetti.

Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binası önünde kurulan 15 ayrı çadırda gerçekleşen 4.Yeşilyurt Bilim Şenliği’nde bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye / laboratuar çalışmaları, tematik bilim oyunları ve yarışmalar düzenleniyor. Tüm atölyelerde, başta küçük yaştakiler olmak üzere, tüm katılımcıların, faaliyetler yoluyla temel bilimsel olguları fark etmeleri, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanıyor. (Bülten)