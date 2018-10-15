Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98395
ALTIN
228.238
DOLAR
5.7669
STERLİN
7.5598
EURO
6.6801

4 milyon lira cezai işlem

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 2 bin 603 ekip ve 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada gerçekleştirilen "Türkiye Trafik Güvenliği" denetimlerinde toplam 9 bin 512 araç ve sürücüsüne 4 milyon 976 bin 460 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

4 milyon lira cezai işlem

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 2 bin 603 ekip ve 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada gerçekleştirilen "Türkiye Trafik Güvenliği" denetimlerinde toplam 9 bin 512 araç ve sürücüsüne 4 milyon 976 bin 460 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:14
4 milyon lira cezai işlem

İçişleri Bakanlığınca 100 Günlük Eylem Planı'nda trafik güvenliğiyle ilgili olarak ortaya konulan “bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması” hedefinin gerçekleştirilmesi için 81 il valiliğince Trafik Kazalarını Önleme Planı oluşturularak, denetim faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda “alkollü olarak araç kullanımının engellenmesi” başta olmak üzere trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik olarak ülke genelinde polis ve jandarma trafik ekiplerinin katılımı ve bazı noktalarda oluşturdukları karma ekiplerle 13 Ekim Cumartesi günü 22.00-01.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak 'Türkiye Trafik Güvenliği' denetimi yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 2 bin 603 ekip ve 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 107 bin 399 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bin 602 sürücünün belgesi geri alınarak el konuldu. 2 bin 528 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 9 bin 512 araç ve sürücüsüne 4 milyon 976 bin 460 TL cezai işlem uygulandı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Cezai Işlemİçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaş tavuk değil palamut istiyor
Vatandaş tavuk değil palamut istiyor
Pelitli Sulama Göleti'ne kavuştu 
Pelitli Sulama Göleti'ne kavuştu 
Malatya'da7 kişi vefat etti
Malatya'da7 kişi vefat etti
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim