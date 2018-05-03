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4 Meclis Üyesi Aday Adayı Oldu

Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için istifa eden 4 Meclis üyesinin yerine yeniden komisyon üyesi seçimi yapıldı.

4 Meclis Üyesi Aday Adayı Oldu

Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için istifa eden 4 Meclis üyesinin yerine yeniden komisyon üyesi seçimi yapıldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 01:00
4 Meclis Üyesi Aday Adayı Oldu

İmar ağırlıklı gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Meclis Divanı yedek katip üye seçimi ve bazı ihtisas komisyonlarında bulunan boş üyeliklerin seçimi yapıldı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Olağan Toplantısını, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın il dışında bulunması dolayısıyla Başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlığında Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Yoklama, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan toplantıda, ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları da ertelendi.

ÜYELER YENİDEN SEÇİLDİ

Battalgazi Belediye Meclisi, daha sonra İmar, Eğitim ve Kültür, Turizm ve Sanat, Temel Haklar ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği, Halkla İlişkiler Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları komisyonlarında bulunan ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için istifa eden Meclis üyelerinin yerine yeniden komisyon üyesi seçimi yapıldı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için Nevzat Aslan, Veysi Yılmaz, Hilal Acı ve Dilek Yurtseven Battalgazi Belediye Meclisi üyeliğinden istifa etmişti. İstifa sonrası bazı ihtisas komisyonlarında bulunan boş üyelikler için yapılan seçimde, İmar Komisyonu’na Hasan Demez, Eğitim ve Kültür Komisyonu’na Abdulselim Çağlar, Turizm ve Sanat Komisyonu’na Hacı Yusuf İnal, Halkla İlişkiler Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu’na ise Şahin Karahan ve Hacı Yusuf İnal seçildi.

Battalgazi Belediye Meclisi son olarak, Meclis Divanı yedek katip üye seçimini gerçekleştirdi. Yapılan gizli oylama sonucu 24 oy alan Osman Şaşa, Meclis Divanı yedek katip üyeliğine seçildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran Ayı Olağan Toplantısını 6 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 14.00’Te Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek.

HABER MERKEZİ

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MalatyaAday AdayıNevzat AslanVeysi YılmazHilal AcıDilek Yurtseven
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