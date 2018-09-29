4 gündür kayıp olan genç kız bulundu

Hekimhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Gamze Sarı (15), iddiaya göre 24 Eylül Pazartesi günü okula gitmek için öğleden sonra evden çıktı. Ancak akşam olunca eve dönmeyen Gamze'den haber alamayan ailesi polise başvurarak yardım istemişti.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri genç kızın eşkalini tüm ekiplere bildirerek bulunması için inceleme başlatmıştı. Evden ayrıldığı gün ilçe minibüsünde görülen ve Malatya'ya gittiği iddia edilen Gamze'yi bulmak için çalışmaları kent merkezinde ve komşu illerde yoğunlaştıran ekipler sonuç aldı. Kayıp kızın perşembe akşamı Sivas’ta bulunduğu, Hekimhan’dan gelen ailesine teslim edildiği bildirildi. (İHA)