4 bin 980 kaçak yapıya imar affı

Bakanlık tarafından İmar Barışı düzenlemesi ile imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlar imar sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.Bakanlık verilerine göre, Türkiye’de imara aykırı yapıların yüzde 50’in üzerinde olduğu bilinmekte. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır. Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedefledi. Yapılardaki mevcut Bakanlık verilerine göre, aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır.

YASALARDA ESNEKLİK

İmar barışı ile birlikte vatandaş ve belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmayacak. Öte yandan Belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini bir çok sebepten yasalardan dolayı gerçekleştirememekte. Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir. Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememektedir.

İMAR BARIŞININ FAYDALAR NELERDİR?

İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacak. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacak.

MÜRACAATLAR NASIL YAPILIYOR

Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar e-devlet

sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacak.

Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte bulunacak. Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir. İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecek.

MALATYA’DA BAŞVURLAR

Kaçak veya ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması için çıkarılan İmar Barışı kapsamında Malatya’da başvuruların devam ettiği bildirildi. Malatya’da bulunan kayıtlı bina ve bağımsız birim sayıları şu şekilde oluştu:

İl geneli bina sayısı: 93 bin111

İl Geneli Bağımsız birim sayısı: 332 bin 012

Başvuru yapılan bağımsız bölümlerin toplamı ve türlerine göre dağılımı da şöyle:

Konut sayısı: 38 bin 694

Ticarethane: 2 bin 5

Tarımsal amaçlı: 1,337 busabahmalatya.com