4-4’LÜK ŞEHRİN GÜZEL İNSANLARI…

Her yıl 4 Nisan tarihi ‘Dünya Malatyalılar Günü’ olarak kutlanıyor. Dün de kutlanan Malatyalılar Günü içinsosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da twitter hesabında, “Malatya benim sevdam… 4-4’lük şehrimin güzel insanları, tüm hemşerilerimin 4 Nisan ‘Dünya Malatyalılar Günü’nü kutluyorum” şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşımların bazıları şu şekilde:
“Malatya Malatya bulunmaz eşin.”
“Malatya gibiydin, bulunmazdı eşin.”
“4’üncü ayın 4’ü Dünya Malatyalılar Günü’müz kutlu olsun.”
“Kayısı diyarı, şifa dağıtan şehiriz. 44 plaka, numara v.s hastalığı olan tek iliz.”
“Ana gibi yar, Malatya gibi diyar yok.”
“Bir gün herkes Malatyalı olacak dediğimizde abartmıyorduk.”
HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi