4-4’LÜK ŞEHRİN GÜZEL İNSANLARI…

Her yıl 4 Nisan tarihi ‘Dünya Malatyalılar Günü’ olarak kutlanıyor. Dün de kutlanan Malatyalılar Günü içinsosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da twitter hesabında, “Malatya benim sevdam… 4-4’lük şehrimin güzel insanları, tüm hemşerilerimin 4 Nisan ‘Dünya Malatyalılar Günü’nü kutluyorum” şeklinde bir paylaşımda bulundu.