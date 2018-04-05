Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114883
ALTIN
172.202
DOLAR
4.0396
STERLİN
5.6606
EURO
4.9543

4-4’LÜK ŞEHRİN GÜZEL İNSANLARI…

Her yıl 4 Nisan tarihi ‘Dünya Malatyalılar Günü’ olarak kutlanıyor. Dün de kutlanan Malatyalılar Günü içinsosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da twitter hesabında, “Malatya benim sevdam… 4-4’lük şehrimin güzel insanları, tüm hemşerilerimin 4 Nisan ‘Dünya Malatyalılar Günü’nü kutluyorum” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

4-4’LÜK ŞEHRİN GÜZEL İNSANLARI…

Her yıl 4 Nisan tarihi ‘Dünya Malatyalılar Günü’ olarak kutlanıyor. Dün de kutlanan Malatyalılar Günü içinsosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da twitter hesabında, “Malatya benim sevdam… 4-4’lük şehrimin güzel insanları, tüm hemşerilerimin 4 Nisan ‘Dünya Malatyalılar Günü’nü kutluyorum” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:27
4-4’LÜK ŞEHRİN GÜZEL İNSANLARI…

Her yıl 4 Nisan tarihi ‘Dünya Malatyalılar Günü’ olarak kutlanıyor. Dün de kutlanan Malatyalılar Günü içinsosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da twitter hesabında, “Malatya benim sevdam… 4-4’lük şehrimin güzel insanları, tüm hemşerilerimin 4 Nisan ‘Dünya Malatyalılar Günü’nü kutluyorum” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımların bazıları şu şekilde:

“Malatya Malatya bulunmaz eşin.”

“Malatya gibiydin, bulunmazdı eşin.”

“4’üncü ayın 4’ü Dünya Malatyalılar Günü’müz kutlu olsun.”

“Kayısı diyarı, şifa dağıtan şehiriz. 44 plaka, numara v.s hastalığı olan tek iliz.”

“Ana gibi yar, Malatya gibi diyar yok.”

“Bir gün herkes Malatyalı olacak dediğimizde abartmıyorduk.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 05.04.2018 11:29
Anahtar Kelimeler:
Öznur Çalık4 Nisana Dünya Malatyalılar GünüDünya Malatyalılar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
KADIN MECLİSİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ
KADIN MECLİSİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ
TOPSÖĞÜT MAHALLESİ’NE YENİ İÇME SUYU HATTI
TOPSÖĞÜT MAHALLESİ’NE YENİ İÇME SUYU HATTI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim