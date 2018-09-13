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“38 yıl önce bugün…”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 12 Eylül 1980 darbesinin 38.yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Avşar, "38 yıl önce bugün, Türkiye güne tank sesleriyle uyandı. Seçimle iktidara gelen hükûmet devrilmiş, sokaklarda postal sesleri yankılanıyordu” dedi.

“38 yıl önce bugün…”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 12 Eylül 1980 darbesinin 38.yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Avşar, "38 yıl önce bugün, Türkiye güne tank sesleriyle uyandı. Seçimle iktidara gelen hükûmet devrilmiş, sokaklarda postal sesleri yankılanıyordu” dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:26
“38 yıl önce bugün…”

1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Avşar, "38 yıl önce bugün, Türkiye güne tank sesleriyle uyandı. Seçimle iktidara gelen hükümet devrilmiş, sokaklarda postal sesleri yankılanıyordu. Türkiye’yi tamamen değiştiren müdahale sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişinin ‘işkenceden öldüğü’ belgelendi. İşte o karanlık dönem" ifadelerini kullandı.

Avşar, 12 Eylül Türk tarihinin en karanlık sayfalarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"12 Eylül darbesinde saklanacak delik arayanlar 15 Temmuz'da da saklanarak gerçek yüzlerini göstermiştir. Ülkücü irade, söz konusu devletin bekası olduğu sürece hiçbir kavgadan hiçbir cezadan kaçmamış ve sırf bu yüzden işkence görmüş çile çekmiştir. Türk Milliyetçiliğini yargılamaya ve sorgulamaya başlayanlar 12 Eylül darbesi ile milliyetçilerden intikam almaya çalışmıştır. Hayali suçlamalarla tabutluklarda işkence görmüş ülkücüler İlahi Kelimetullah davasının sancağını elinden düşürmemiş düşürmeyecektir. Yüce Allah böyle karanlık günleri ülkemize bir daha yaşatmasın. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ve yüzlerce dava arkadaşımızın yargılandığı bu kara günde, idam sehpalarını tekmeleye tekmeleye aşmış bir hareketin kutlu mensuplarını rahmet ve şükranla anıyorum. 12 Eylül askeri darbesinde yargılanarak idam cezasına çarptırılan, bu güzel ülkenin geleceği uğruna, vatan uğruna, bayrak uğruna, din uğruna, devlet uğruna, inandığı ülküsü imanı uğruna, gözünü kırpmadan, sesini titretmeden bedel ödeyen Mustafa Pehlivanoğlu, Ahmet Kerse, Ali Bülent Okan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Selçuk Duracık başta olmak üzere şehadet şerbetini içmiş 5 bin ülkücü şehidimizi rahmetle minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Malatya İl Başkanı Bülent Avşar
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