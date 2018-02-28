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''350 BİN LİRAYA MAL OLDU''

Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan Darende Yeni Köy sosyal tesisleri tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

''350 BİN LİRAYA MAL OLDU''

Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan Darende Yeni Köy sosyal tesisleri tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
28 Şubat 2018 Çarşamba 18:18
''350 BİN LİRAYA MAL OLDU''

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Darende İlçesine bağlı Yeni Köy Mahallesinde inşa edilen sosyal tesislerde son rötuşlar yapılıyor. Yaklaşık 240 metrekare oturum alanı, 480 metrekare de kapalı alanı bulunan sosyal tesis, 350 bin liraya mal oldu.

Kaba inşaatının ardından ince işçiliğinin de bitirildiği sosyal tesisin çevre düzenleme çalışması yapılırken, havaların düzelmesiyle birlikte önümüzdeki aylarda hizmete açılması bekleniyor.


Yeni Köylü vatandaşların büyük beğenisini kazanan iki katlı sosyal tesisin zemin katında 4 adet dükkan ile kazan dairesi ve wc-lavabo grubu bulunuyor. 1. katta ise çok amaçlı salon, kütüphane, muhtar odası, misafirhane, mutfak, balkon ile wc-lavabo grupları yer alıyor. (Bülten) - busabahmalatya.com
 

Son Güncelleme: 28.02.2018 18:24
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Hizmete HazırDarende Yeni Köy Sosyal TesisleriDarendeMalatya
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