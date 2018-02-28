''350 BİN LİRAYA MAL OLDU''

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Darende İlçesine bağlı Yeni Köy Mahallesinde inşa edilen sosyal tesislerde son rötuşlar yapılıyor. Yaklaşık 240 metrekare oturum alanı, 480 metrekare de kapalı alanı bulunan sosyal tesis, 350 bin liraya mal oldu.

Kaba inşaatının ardından ince işçiliğinin de bitirildiği sosyal tesisin çevre düzenleme çalışması yapılırken, havaların düzelmesiyle birlikte önümüzdeki aylarda hizmete açılması bekleniyor.



Yeni Köylü vatandaşların büyük beğenisini kazanan iki katlı sosyal tesisin zemin katında 4 adet dükkan ile kazan dairesi ve wc-lavabo grubu bulunuyor. 1. katta ise çok amaçlı salon, kütüphane, muhtar odası, misafirhane, mutfak, balkon ile wc-lavabo grupları yer alıyor. (Bülten) - busabahmalatya.com

