34 asker FETÖ'den adliyede

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’ninTSK mensuplarının mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağlamalarına yönelik yapılan çalışma neticesinde Malatya ilimiz ile birlikte Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir,Kilis, Amasya, Elazığ, illerinde içlerinde 1yüzbaşı, 41 astsubay rütbelerinde olan Hava Kuvvetlerinde görevli bulunan şüpheli askeri personelin adreslerine yönelik 17 Temmuz 2018 günü saat 07.00’de eşzamanlı olarak operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonda 34 astsubay rütbesinde bulunan askeri personel gözaltına alınmıştır” denildi.(busabahmalatya.com)