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330 MİLYON TL, TOPRAĞIN ALTINA GÖMÜLDÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’da yapılan çalışmalara değindi. Milletvekili Çalık, su için yapılan çalışmaları örnek vererek, “Alt yapı ve su için, içme suyuna sağlıklı erişim için tam 330 milyon TL, toprağın altına gömülmüş durumda” dedi.

330 MİLYON TL, TOPRAĞIN ALTINA GÖMÜLDÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’da yapılan çalışmalara değindi. Milletvekili Çalık, su için yapılan çalışmaları örnek vererek, “Alt yapı ve su için, içme suyuna sağlıklı erişim için tam 330 milyon TL, toprağın altına gömülmüş durumda” dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 19:59
330 MİLYON TL, TOPRAĞIN ALTINA GÖMÜLDÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesinin muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantıya katıldı. Çalık, “Daha önce sadece 2 bin kilometre karelik bir alana hizmet eden Malatya Belediyesi, şuanda 12 bin kilometrekareye hizmet ediyor. Bin kilometrelik yol ağını 13 bin kilometrelik yol ağına çıkartmış vaziyette. Alt yapı ve su hizmetleri için, içme suyuna sağlıklı erişim için tam 330 milyon TL toprağın altına para gömmüş durumda. Ben sosyal, kültürel belediyecilikteki hizmetlerini bir kenara koyuyorum ama belediyenin asli hizmetlerinde olan ulaşım için, alt yapı için, kanalizasyon için yaptığı hizmetlerin takdire şayan olduğunu görüyorum. 300 milyon TL’lik içmesuyuna yapılan hizmetlerinde çok önemli olduğunu bir kez daha altını çizmek gerekir. Yapılan hizmetlerin hesabını veriyoruz, bu hesap verişi ise sadece AK Partili belediyelere mahsustur. Yapmamız gereken hizmetler konusunda ne varsa, hepsini yapacağız” diye konuştu.

KALE İLÇESİNDE TOPLANTI

Milletvekili Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililerle birlikte AK Parti Kale İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık yaptığı konuşmada, milletin 15 Temmuz'da FETÖ darbe girişimine karşı göğsünü siper ettiğini belirterek, milletin vatan, bayrak ve ezan düşmanlarını içinde barındırmadığını söyledi.

Türkiye'nin hem terör örgütleriyle mücadele ettiğini hem de yatırımları hız kesmeden sürdürdüğünü dile getiren Çalık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attı. Bu kadar oynanan oyunlara rağmen Türkiye büyümeye, milletiyle güçlenmeye devam ediyor. Sizin verdiğiniz oyun hakkını aslanlar gibi veren liderimiz var. Büyümelere devam ederken sınır ötesi operasyonlara da devam ettik" sözlerini kullandı.

Çalık ve beraberindekiler Kale Kaymakamlığı ile kale Belediyesini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 16.04.2018 19:04
Anahtar Kelimeler:
KaleMalatyaÖznur Çalık
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