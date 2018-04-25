Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 17–24 Nisan 2018 tarihleri arasında meydana gelen terör suçları kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramasında PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan M.Y. isimli 1 şüpheli şahıs yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Kaçakçılık olaylarında yapılan istihbari ve operasyonel faaliyetler neticesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüse yakıt amaçlı madeni yağ dolumu esnasında suçüstü yapılarak, iş yerinde yapılan aramada 2 bin 520 litre madeni yağ, 306 litre gaz yağı, 108 litre madeni yağ ve gaz yağı karışımı ve 36litre kaçak mazot geçirildi. Olayla ilgili A.Ö., Y.Ö. ve N.Y. isimli (3) şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

3 BİN 951 ŞAHSIN SORGUSU YAPILDI

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde 21 Nisan 2018 tarihinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 23 uygulama noktasında 272 Jandarma personelinin katılımıyla “Malatya Güven ve Huzur Uygulaması-3” faaliyeti icra edildi. Faaliyet kapsamında 110 umuma açık iş yeri ve bin 473 araç kontrol edildi, 3 bin 951 şahsın sorgusu yapıldı. İcra edilen faaliyetler neticesinde 10 aranan şahıs yakalandı, trafik kurallarına uymayan 42 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 32 araç trafikten men edildi.

Jandarma Trafik Timlerince Doğanşehir ilçesi Polat Vaiz Şahin Ortaokulu’nda 36 öğrenci, Pütürge ilçesi Bakımlı İlkokulu’nda 33 öğrenci olmak üzere toplam 69 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitici seminer faaliyeti icra edildi.Toplam 40 bin 722 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde 48 aranan şahıs yakalandı.

7 BİN 712 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Trafik timleri tarafından 17-24 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 7 bin 712 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan, 309 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 133 araç trafikten men edildi, 30 okul servis aracı, 73 işçi servis aracı kontrol edildi. (Haber Merkezi)