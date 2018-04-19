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300 Yatak Sayısı Yetersiz

Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temelinin ağustos ayında atılma kararının kendilerini çok sevindirdiğini dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, ancak hastanenin yatak sayısını az bulduklarını kaydetti. Başkan Bingöl, “Şu anda Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik ve acil hizmetler sunumunda Türkiye’nin ikinci sırasında yer alıyor. Bu kadar hasta yoğunluğu olan bir büyükşehre 300 yatak kapasiteli bir hastanenin yeterli gelmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

300 Yatak Sayısı Yetersiz

Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temelinin ağustos ayında atılma kararının kendilerini çok sevindirdiğini dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, ancak hastanenin yatak sayısını az bulduklarını kaydetti. Başkan Bingöl, “Şu anda Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik ve acil hizmetler sunumunda Türkiye’nin ikinci sırasında yer alıyor. Bu kadar hasta yoğunluğu olan bir büyükşehre 300 yatak kapasiteli bir hastanenin yeterli gelmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:52
300 Yatak Sayısı Yetersiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın “Battalgazi Devlet Hastanemizin ihalesi 1 Temmuz’da yapılacak. Ağustos ayı gibi de inşallah temelini atmış olacağız” sözlerini değerlendiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Battalgazi Devlet Hastanesi’nin yapılma projesinin geç kalınmış bir proje olduğunu ifade eden Başkan Bingöl,  Malatya eski Devlet Hastanesi’nin kapatılmamasıyla alakalı birçok kez açıklama yaptıklarını hatırlattı.

ÇOK OLUMLU BULUYORUZ

Battalgazi ilçesine bir devlet hastanesinin yapılmasına olumlu baktıklarını söyleyen ancak yatak sayısını az bulunan Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“Hastaneme dokunmayın, hastane kalsın’ dedik. Çünkü Battalgazi ilçesi 300 bin nüfuslu merkez bir ilçe. 300 bin nüfuslu bir ilçede hastane yok. Bunu biz defalarca dile getirdik. Battalgazi Devlet Hastanesi’nin Ağustos ayı gibi temelinin atılacak olmasını biz çok olumlu buluyoruz. Malatya Büyükşehir olduktan sonra bir devlet hastanesinin olmayışı çok ciddi bir sıkıntıydı. Yeni Devlet Hastanesinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasından dolayı Malatya’da bir devlet hastanesinin olmayışıyla karşı karşıya kaldık. Bu adımın atılması bizleri çok sevindirdi. Çöşnük’te bulunan daha önceki Devlet Hastanesi’nin 400 yataklıydı. Ancak yapılacak olan yeni devlet hastanesinin 300 yataklı olmasını biz kabul etmiyoruz. İleriki zamanda bu hastaneyle ilgili nasıl adımlar atılır, bununla ilgili yorum yapmam yanlış olur fakat ihtiyaç olan bir bölgeye yapılacak olan hastanenin yatak sayısı yeterli olmaz kanaatindeyim. Şu anda Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik ve acil hizmetler sunumunda Türkiye’nin ikinci sırasında yer alıyor. Bu kadar hasta yoğunluğu olan bir büyükşehre 300 yatak kapasiteli bir hastanenin yeterli gelmeyeceğini düşünüyorum.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah GAZETESİ 

Anahtar Kelimeler:
Battalgazi Devlet HastanesiMehmet BingölYatak SayısıMalatya
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