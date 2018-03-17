“30 YIL DAHA BEKLİYORLAR!”

10 ay geçti yapılan bir tane geçide benzer bir şey yapmışlar, onun dışında başka bir şey yapılmamış. 30 yıl Kuzey Çevreyolu’nun temelinin atılması beklendi, bir 30 yıl daha beklenmesini bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba dün CHP İl binasında Malatya ve Türkiye gündemini değerlendirdi. Ağbaba açıklamalarında şeker fabrikalarından Kuzey Çevreyolu’na kadar birçok konuya değindi. Ağbaba, “Çevremizde çevreyolu olmayan tek il Malatya” dedi.

Kuzey Çevreyolu’nun belirtilen tarihte bitirilmesinin mucize olacağını belirten Ağbaba, “Kuzey Çevreyolu 1989’dan beri gündemde, 28 Mayıs 2017’de cafcaflı temel atma töreni yapıldı. Ulaştırma Bakanı, 2020 Ağustos bitirilecek Kuzey Çevreyolu’nun2019 Ağustos ayından sonlanmasını istedi. Söz verildi, bizim Malatyalılar alkışladı. Kuzey Çevreyolu üzerine 4 tane farklı seviyede kavşak, 28 tane alt geçit, 3 tane de Devlet Demiryolları geçidi, 4 tane hidrolik köprü bulunmakta.10 ay geçti yapılan bir tane geçide benzer bir şey yapmışlar, onun dışında başka bir şey yapılmamış. Ne zaman yapılacak? 2019’un Ağustos’unda bitirilmesi için mucize gerekiyor. 30 yıl Kuzey Çevreyolu’nun temelinin atılması beklendi, bir 30 yıl daha beklenmesini bekliyorlar. Herhalde şehrin plakasına göre yatırım yapıyorlar. Plakamız 44, iyi ki 60 değil. Çevremizde çevreyolu olmayan tek il Malatya. Elazığ’ın, Adıyaman’ın, Kayseri’nin, Gaziantep’in, Sivas’ın, Kahramanmaraş’ın var büyük köy Malatya’nın yok. Rahmetli MevlütAğabeyde söylüyordu, Malatya’nın hakkını, hukukunu savunuyoruz. Malatya yönetilmez durumda. Malatya kimsenin umurunda değil. Malatya son derece kötü yönetiliyor” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN GERÇEK VE YAPAY 2 GÜNDEMİ VAR”

Türkiye’nin gerçek ve yapay 2 gündemi olduğunu söyleyen Ağbaba,“Ve iki gündem arasında çok fark var. Bir taraftan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, açlıktan intihar eden insanları, bir taraftan da AKP Genel Başkanının açıklamalarını izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gündemde şeker fabrikalarının olduğunu belirten Ağbaba, “Şeker fabrikaları gündemde. Bizim genel başkanımızın talimatı ile oluşturmuş olduğumuz bir heyet var. Yaklaşık 20 şeker fabrikasını hep birlikte gezdik. Ve bu şeker fabrikalarında da övünerek söylemek isterim ki birileri Ankara’da ittifak kurmak istiyor. İsmini cumhur ittifakı koyuyor. Bu ittifakın adı çıkar ittifakı, koltuk ittifakıdır. Biz koltuk için bir ittifak kurmuyoruz. Ülkenin geleceği ve değerleri için bir ittifak kurmuş durumdayız. Önümüzdeki günlerde de bu ittifaklar devam edecek. Şeker fabrikaları özelleştirilirken birçok hile yapılıyor. İşçiler kandırılıyor. Elimizde bir şartname var. Şeker fabrikası şartnamesi. Buna göre şeker fabrikasında çalışan insanlar işsiz kalacak. Hükûmetin söylemine göre şeker işçileri kamuda çalışamayacak. Günlerden beri şeker fabrikalarının özelleşmesini izliyorsunuz. Bu karar Türkiye’nin her kesiminde ortak bir görüşe sebep oldu. Sağcı, solcu herkes şeker fabrikalarının kapatılmasına karşı. Aslında geçmişimize baktığımız zaman şeker fabrikalarını kim kurdu? İlk Atatürk temellerini attı. Adnan Menderes kurdu, Demirel kurdu, Necmettin Erbakan kurdu, Ecevit kurdu. Farklı farklı siyasi görüşteki insanların ortak yapmış olduğu şeylerden en önemlisi şeker fabrikası kurmak. Bu nedenle şeker fabrikalarını savunmak vatanı savunmak diyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki çabalarımız sonuç verdi. Nişasta bazlı şeker dediğimiz sentetik zehir dediğimiz kotayı Meclise getirdik. Bunu grubumuz ve şeker fabrikalarını gezen milletvekillerimiz sayesinde kota yüzde 10’dan yüzde 5’e çekildi. Biz kotanın düşürülmesinden memnunuz ama bakalım arkasından ne gelecek. Yine önümüzdeki günlerde de illeri gezeceğiz. Konya’ya gideceğiz, Kastamonu’ya gideceğiz. Şeker fabrikalarının satılmaması için tavrımızı koyacağız. Şeker işçileri ve şeker üreticileri ile birlikte olacağız” açıklamalarında bulundu.

Ağbaba sözlerine şu şekilde devam etti:

ÖZELLEŞTİRMELER

“Sayın Başbakan özelleştirilen kurumların çalışacağını söylüyor. Bunu da en çok Malatya’nın bilmesi gerekiyor. Hatırlarsanız İnönü Caddesi’nde yürümeye başladığınızda sağınızda bir tekel fabrikası vardı. Burada özelleştirildi. Çalışacak denildi ama kapatıldı ve AVM oldu. Ardından Sümerbank da çalışacak denildi. O zamanlar binlerce kişiye iş başvuru formu dağıttılar. Karşılığında para aldılar. Milleti oyaladılar. Sümerbank’ın yerine de AVM gelecek. Malatya’nın esnafı bunu hak ediyor. Çünkü tekel satılırken sesi çıkmadı. Sandı ki tekel kapanınca iş yapmaya devam edecek.”

KAYISI AĞAÇLARI ZARARDA

18-19-20 Ocak tarihlerinde Malatya’da meydana gelen kar yağışının kayısı ağaçlarına ciddi hasar verdiğini kaydeden Ağbaba, “Geçtiğimiz aylarda kar yağdı ve Malatya’da çok ciddi bir hasar oldu. Kayısı ağaçlarımızın dalları kırıldı. Çiftçi ne yapacağımı şaşırdı. Bir kanun teklifi verdik. Bu kanun teklifini bizim dışımızda destekleyen olmadı. Darende’nin bir mahallesinde 340, Kuluncak’ın 3 mahallesinde 17, Yazıhan’ın 7 mahallesinde 300, Hekimhan’ın 60 mahallesinde 4 bin 400 kayısı üreticisinin kar ağırlığına bağlı kayısı ağaçlarının dallarının kırıldığı tespiti yapılmış. Sadece Akçadağ’da Levent, Kürecik, Fatih, Balköy, Resuluşağı, Karadere gibi mahallelerde 14 bin ağacın, kar ağırlığına bağlı dal kırılması nedeniyle zarar gördüğü belirtiliyor. Malatya genelinde 40 bin dekar alan afetten etkilenmiş, resmi rakamlar bunu gösteriyor. Bu büyük afet sonrası kanun teklifi verdik maalesef AKP milletvekilleri de dahil bunu desteklemediler. Üreticileri duyan yok, anlayan yok. Malatya üreticisine afetten dolayı zarar ödemesi yapılmayacak gibi görülüyor. Konuyla ilgili mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi