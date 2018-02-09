3 MAHALLEYE İÇMESUYU HATTI

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Kurucoova Muhtarı Hasan Birişik, “Kurucoova Kasımlar Mezramızda içmesuyu konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. 2017 yılı içerisinde MASKİ Genel Müdürlüğü Kurucoova Kasımlar Mezramızda bin 800 metrelik içme suyu hattı yaptı. İçmesuyu sıkıntılarımızı çözüme kavuşturdu. Yapılan çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a ve Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür ederim” sözlerini kaydetti.

GüzelköyMahallesi Muhtarı Celal Bayar ise, “2017 yılında Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizin içmesuyu şebeke hattı yenilendi. 4 bin 800 metrelik altyapı çalışması yapıldı. Mahallem adına Başkanımız Ahmet Çakır’a ve MASKİ’ye teşekkür ederim” dedi.

VATANDAŞLARIMIZIM MUSLUKLARINA TEMİZ SU ULAŞTIRDIK

Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir de, “Büyükşehir süreci ile kurulan MASKİ Genel Müdürlüğü merkez ve ilçelerde içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Malatya merkez ve 11 ilçemizde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Doğanşehir ilçesiKurucoova, Mahallesi Kasımlar Mezrasında bin 800 metre, Örencik Mahallesi Tesbihli Mezrasında 1.700, Örencik’te 4 bin 200 metre ve Güzelköy’de 4 bin 800 metrelik içmesuyu hattı çalışması yaptık. Toplamda 12 bin 500 metrelik altyapı çalışması gerçekleştirdik. Mahallelerimizin içmesuyu hattını yeniledik. Vatandaşlarımızım musluklarına temiz su ulaştırdık. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle altyapıyı yenileme çalışmalarımız hızla devam ediyor ” ifadelerinde bulundu. (Bülten)