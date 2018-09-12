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3 MAHALLEYE 5 BİN METRELİK KANALİZASYON HATTI

MASKİ Genel Müdürlüğü Bostanbaşı, Alacakapı ve Bulgurlu mahallelerine toplam 5 bin 650 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa etti.

3 MAHALLEYE 5 BİN METRELİK KANALİZASYON HATTI

MASKİ Genel Müdürlüğü Bostanbaşı, Alacakapı ve Bulgurlu mahallelerine toplam 5 bin 650 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa etti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:23
3 MAHALLEYE 5 BİN METRELİK KANALİZASYON HATTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehir genelinde kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamında Bostanbaşı, Alacakapı ve Bulgurlu mahallelerine toplam 5 bin 650 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa edildi.

KANALİZASYON ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMALARI

Daha sağlıklı ve temiz bir çevre için çalıştıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Altyapıya dair her sorunu çözüme kavuşturmak ve hemşerilerimizin refahını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaç olan mahallelere öncelik vererek şehrin tamamında çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Kanalizasyon altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Bostanbaşı, Alacakapı ve Bulgurlu mahallelerine toplam 5 bin 650 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa etti. Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hattı inşa çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz kanalizasyon şebekesini yenileyerek gelecek nesillerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
MASKİ
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