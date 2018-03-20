3 Hakim ve 1 Savcı Ataması Yapıldı

Kararname ile; Ankara Hâkimi Müzeyyen Yıldırımoğlu, Zonguldak Hâkimi Hayriye Toru ve Muş Hâkimi Zeynep Gültürk Malatya Hâkimliğine atanması yapıldı.Öte yandan Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Veysel Taş'da Malatya Cumhuriyet Savcılı emrine atandı
Adli Yargı Kararnamesine göre Malatya Hâkimi Güliz Nur GÜL Kayseri Hâkimliğine, Malatya Hâkimi Elif Burcu Acar, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Malatya Hâkimi Gönül Tuba Kayra Ankara Hâkimliğine ve Malatya Hâkimi Mehmet Ali Kibar Erzurum Hâkimliğine atandı, Aynı kararname ile Malatya Cumhuriyet Savcısı Hasan Kıran Van Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı Şerife Mollaoğlu Işık Nazilli Cumhuriyet Savcılığı emrine atandı.