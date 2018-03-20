3 Hakim ve 1 Savcı Ataması Yapıldı

HSYK Kararnamesi ile Malatya’ya 3 hakim ve 1 Cumhuriyet Savcısı ataması yapılırken; Malatya’dan ise 4 hakim ile 2 Cumhuriyet Savcısı başka illere atandı.