3. GELİN VE KAYINVALİDE EĞİTİM SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elif Şengönül, gelinler ve kayınvalideler arasında meydana gelen sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerileri hakkında konuşmalar yaptı. Gelinler ve kayınvalideler arasında iletişimin ve ilişkinin güçlenmesi adına katılımcılara sunumlar da yapan Şengönül’ün ardından seminerin ikinci kısmını gerçekleştiren Merve Zeynep Memur ise gelinler ve kayınvalideler arasında yaşanan problemlerin çözümüne ilişkin önerilerle konuşmasını tamamladı.

80’e yakın kadın dinleyicinin katıldığı seminer, sohbet havasında geçti. Elif Şengönül ve Merve Zeynep Memur’un konuşmalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu’nun da katılımı ile bir yemek düzenlendi. Yemek sonrası ise katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edilerek program son buldu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi