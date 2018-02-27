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3 BİN METRELİK ALTYAPI TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde 3 bin metrelik kanalizasyon altyapı çalışmasını tamamladı.

3 BİN METRELİK ALTYAPI TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde 3 bin metrelik kanalizasyon altyapı çalışmasını tamamladı.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 11:49
3 BİN METRELİK ALTYAPI TAMAMLANDI

Kuyulu Mahallesi Muhtarı Mevlüt Ürün, “15 yıldır çözülmeyen altyapı sorunumuz vardı. Büyükşehir sürecinde dilekçe verdik. MASKİ Genel Müdürlüğü dilekçemizi değerlendirdi. 3 bin metrelik kanalizasyon hattımızın konteyner kentin kanalizasyon hattına bağlanmasına onay verdiler. Mahallemizde özverili çalışmalar gerçekleştirdiler. 15 yıllık altyapı sorununu çözüme kavuşturdular. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve MASKİ ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu günden itibaren şehrin tamamında içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya merkezde belirlenen muhtelif mahallelerde kanalizasyon altyapısı inşa ediyor.

52 ADET MUAYENE BACASI İNŞA ETTİK

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Muhtelif mahalleler kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında ekip arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi’nin 15 yıldır var olan altyapı sorununu çözüme kavuşturduk. Mahallede 3 bin metrelik hat çalışmasını tamamladık. 52 adet muayene bacası inşa ettik.Mahallenin eski fosseptik hattı konteyner kentin kanalizasyon hattına bağlandı. Hat şuan aktif olarak kullanılıyor. Muhtelif mahallelerde gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerinde bulundu. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
MASKİMalatyaKuyulu Mahallesi
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