Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118140
ALTIN
167.502
DOLAR
3.9180
STERLİN
5.5373
EURO
4.8257

3 AYDA 15 BİN AĞAÇ VE BODUR BİTKİ DİKİMİ YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından son üç ay içerisinde şehrin muhtelif bölgelerinde yaklaşık 15 bin adet ağaç ve bodur bitki dikimi gerçekleştirildi.

3 AYDA 15 BİN AĞAÇ VE BODUR BİTKİ DİKİMİ YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından son üç ay içerisinde şehrin muhtelif bölgelerinde yaklaşık 15 bin adet ağaç ve bodur bitki dikimi gerçekleştirildi.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 10:29
3 AYDA 15 BİN AĞAÇ VE BODUR BİTKİ DİKİMİ YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, fidan dikimi, çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları ile Malatya’nın daha yeşil bir dokuya kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizi daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ağaç dikimi, çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 2017 yılı içerisinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız tarafından çeşitli türlerde yaklaşık 150 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

2 MİLYON ÇİÇEK

Fidan dikim çalışmalarının yanında ilkbahar, yaz ve sonbahar çiçeklendirme çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Park, kavşak ve orta refüjlerde yıllık ortalama 2 milyon çiçeği dönüşümlü olarak şehirle buluşturuyoruz.

2018 yılı fidan dikim çalışmaları kapsamında ise son 3 aylık dönem içerisinde prestij caddelerimiz ve parklarımız başta olmak üzere ana cadde ve sokaklar, orta refüjler, yapımı devam eden Doğal Yaşam alanı Hayvanat Bahçesi sahası, Tabiat Parkı ve kavşaklar gibi 47 bölgede 2 bin 500 adet ağaç ile 12 bin 500 civarında çalı ve bodur bitki dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikimi, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmaları yıl içerisinde yoğun bir şekilde devam edecek.” (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
AğaççiçekMalatyaMalatya Büyükşehir Belediyesi Ne Kadar Ağaç Ve çiçek DiktiBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''KENTİNE İHANET EDENLERE SANDIKTA TOKAT ATILACAK''
''KENTİNE İHANET EDENLERE SANDIKTA TOKAT ATILACAK''
SANATSAL ETKİNLİK
SANATSAL ETKİNLİK
ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ
ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim