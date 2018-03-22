3 AYDA 15 BİN AĞAÇ VE BODUR BİTKİ DİKİMİ YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, fidan dikimi, çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları ile Malatya’nın daha yeşil bir dokuya kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizi daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ağaç dikimi, çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 2017 yılı içerisinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız tarafından çeşitli türlerde yaklaşık 150 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

2 MİLYON ÇİÇEK

Fidan dikim çalışmalarının yanında ilkbahar, yaz ve sonbahar çiçeklendirme çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Park, kavşak ve orta refüjlerde yıllık ortalama 2 milyon çiçeği dönüşümlü olarak şehirle buluşturuyoruz.

2018 yılı fidan dikim çalışmaları kapsamında ise son 3 aylık dönem içerisinde prestij caddelerimiz ve parklarımız başta olmak üzere ana cadde ve sokaklar, orta refüjler, yapımı devam eden Doğal Yaşam alanı Hayvanat Bahçesi sahası, Tabiat Parkı ve kavşaklar gibi 47 bölgede 2 bin 500 adet ağaç ile 12 bin 500 civarında çalı ve bodur bitki dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikimi, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmaları yıl içerisinde yoğun bir şekilde devam edecek.” (Bülten)busabahmalatya.com