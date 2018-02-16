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29 METRE HAT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Doğu Kollektörü Hattı çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında tren hattının altından yatay sondaj çalışmaları kapsamında 29 metre hat çalışması yapıldı.

29 METRE HAT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Doğu Kollektörü Hattı çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında tren hattının altından yatay sondaj çalışmaları kapsamında 29 metre hat çalışması yapıldı.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 12:17
29 METRE HAT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın çizdiği vizyon doğrultusunda projeler hazırlayıp, hayata geçiren MASKİ, şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını inşa ediyor. Yıllardır beklenen dev projenin devam ettiğini belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Bu dev projeyi hataya geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Malatya’nın Doğu Bölgesini kapsayan projemizde kanalizasyon altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Maliyeti 17,4 milyon TL olan 33 kilometrelik projemizin 1. Etap altyapı çalışmalarında hızla ilerliyoruz. Doğu Bölgesinde gerçekleştirdiğimiz proje ile Üniversite, Çamurlu, Fırıncılar, Bulgurlu, Hacı Yusuflar, Villakent, Dağtepe mahalleleri, yeni stadyum ve Orduzu’nun bir kısmını kapsayan kanalizasyon altyapısını yeniliyoruz. Proje kapsamında Battalgazi TCDD Tren İstasyonu çıkışında yatay sondaj çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.

KANALİZASYON SORUNU…

Tren yolunun altından 29 metrelik kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladıklarını söyleyen Özdemir, “Doğu Bölgemizin kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bölgedeki kanalizasyon altyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sağlam ve modern bir şehir için uzun yıllar dayanıklı altyapı inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

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