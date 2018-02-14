29 BİN KİŞİ SORGULANDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 6–13 Şubat 2018 tarihleri arasında meydana gelen asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde bazı çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu anlamda icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet 9 mm fişek ele geçirildi Ayrıca toplam 29 bin 453 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde 79 aranan şahıs yakalandı.

7 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Trafik timleri tarafından 6 - 13 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ise 7 bin 937 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 270 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 121 araç trafikten men edildi, 126 okul servis aracı ve 75 işçi servis aracı kontrol edildi. (Bülten)busabahmalatya.com