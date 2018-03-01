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28 Şubat tiyatro ile anlatıldı

Yeşilyurt Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Ödenmiş Bedeller, Bir 28 Şubat Tiyatrosu” isimli oyunda, 28 Şubat postmodern darbe dönemindeki insan ve toplum yaşamındaki kırılganlıklar, acılar, zulümler, hüzünler ve baskılar ele...

28 Şubat tiyatro ile anlatıldı

Yeşilyurt Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Ödenmiş Bedeller, Bir 28 Şubat Tiyatrosu” isimli oyunda, 28 Şubat postmodern darbe dönemindeki insan ve toplum yaşamındaki kırılganlıklar, acılar, zulümler, hüzünler ve baskılar ele...

01 Mart 2018 Perşembe 18:43
28 Şubat tiyatro ile anlatıldı

Yeşilyurt Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Ödenmiş Bedeller, Bir 28 Şubat Tiyatrosu” isimli oyunda, 28 Şubat postmodern darbe dönemindeki insan ve toplum yaşamındaki kırılganlıklar, acılar, zulümler, hüzünler ve baskılar ele alındı.

Postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat sürecinin insan ve toplum yaşamında ortaya koyduğu travmayı anlatan ‘Bir 28 Şubat Tiyatrosu’ oyunu Sabancı Kültür Merkezinde izleyiciyle buluştu.

Tiyatro etkinliği, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin temsilcileri, davetliler ve sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

28 Şubat döneminde İmam Hatip’li öğrencilerin maruz kaldığı baskı ve zulümlerin anlatıldığı oyunda, başörtü meselesi ile gelen ayrımcı uygulamalar, başörtülü öğrencilerin okullardan atılması, ikna odaları kurulup başlarını açmaları için zorlanmaları, çok sayıda kamu personeli işinden ayrılmak zorunda bırakılması gibi acı, hüzün ve toplumsal huzursuzluğa yol açan etkenler trajikomik şekilde anlatıldı.

Eğitim Bir-Sen’in "Ödenmiş Bedel" kitabından uyarlanan, yönetmenliğini Ömer Konakçı’nın yaptığı oyunda, İrem Alhan, Taner İstek, Sema Küllü, Nihal İclal Çetin, Mohammed Ahmed, Nazlıcan Çankaya, Vahap Baykara ve Tolga Tunç rol aldı.

Duygusal bir atmosferin oluştuğu tiyatro etkinliğinde bazı izleyiciler gözyaşlarına hakim olamazken, 22 yıl önce yaşanan darbe dönemindeki zulüm ve baskının merkezindeki insanların yaşadıklarını etkileyici bir performansla sahneye taşıyan genç tiyatrocular oyun bitiminde ayakta alkışlandı.
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