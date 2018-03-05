28 ŞUBAT MANŞETLERİ SERGİLENDİ

Malatya eski Belediye Meydanında açılan sergiye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

28 Şubat döneminde yapılan ülke üzerinde ve bütün Müslümanların birlik ve kardeşliğini bozacak o günkü konjonktürü gazete manşetlerine yansımasının Malatyalı hemşehrilerine tanıtmak üzere toplandıklarını dile getiren Başkan Kahtalı, darbelerin insanlık suçu olduğunu her defasında söylediklerini ifade etti.

İSTEDİKLERİ HEDEFE ULAŞAMADILAR

Başkan Kahtalı, “Ülkemizde her 10 yılda bir süregelen darbeler yaşanmış ancak en son yaşanan 15 Temmuz’daki hain FETÖ darbesiyle de beraber ülkemiz yine bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla ve bütün milletimizin sağlam duruşuyla Allah’a şükür ulaşmak istedikleri hedefe ulaşamadılar. Bu darbeler bir daha yaşanmasın diye bütün vatandaşlarımızın ve bu darbeleri yaşamamış olanların da anlaması ve görmesi adına böyle bir sergiyi plandık” diye konuştu.

İNSANLARIN HAK VE HUKUKLARI GASP EDİLİYORDU

28 Şubat’ın çok irdelenmesinin gerekliliğini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “28 Şubat unutmamız ve birçok ders çıkartmamız gereken bir konu. İnsanların düşünce, inanç özgürlüğü ve yaşam tarzına büyük bir müdahale vardı. İnsanların hak ve hukukları gasp ediliyordu. Aslında büyük bir psikolojik darbe girişimiydi. Toplumu geriye götürecek, her türlü faaliyetlerin olduğu, toplumun kutuplaştırıldığı, sınıflaştırıldığı, esnafına kadar fişlendiği büyük bir baskı dönemiydi. Bu dönemlerin çok iyi irdelenmesi, incelenmesi lazım. Neticede bunun sonucu 15 Temmuz’u getirdi. 28 Şubat’ı çok iyi irdeleyip de o zulmü yapanlardan hesap sorulsaydı belki 15 Temmuz’u yaşamayacaktık” şeklinde konuştu.

DARBE YAPANLARA BALANS AYARI VERİLMİŞTİR

Demokrasiye bugüne kadar yapılan darbeleri hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Ve demokrasiden yana alınan tavır için tavırdan dolayı her daim demokrasinin yanında olduğumuzu vurgulamamız gerekir. Demokrasiye bugüne kadar yapılan darbeleri hepiniz biliyorsunuz. Başta 27 Mayıs 1960 darbesi olmak üzere devamında gelen 1071 muhtırası, arkasından gelen 12 Eylül darbesi ve sonrasında 28 Şubat Post modern darbesi, arkasından gelen e-muhtıralar ve sonrasındaki 15 Temmuz darbesi, demokrasiye vurulan en önemli darbelerdir. Ve 28 Şubat’ta millete balans ayarı yapmak isteyenler, 15 Temmuz’da darbe girişimini yapanlara karşı milletimiz tarafından balans ayarı verilmiştir. Ve bu ülke bir kez daha 28 Şubatları yaşamasın temennisinde bulunuyoruz. Ve 15 Temmuz’daki darbe yapanlara yapılan balans ayarının da darbe yapmak isteyenlere emsal olması gerektiğini çok net söylememiz lazım. 15 Temmuz’da bu millet gözünü kırpmadan tankların önünde dimdik durmuştur” diye konuştu.

VİCDANLARDA MAHKÛM OLMUŞLARDIR

28 Şubat darbe girişiminin en önemli pilot ilinin Malatya olduğunu söyleyen Milletvekili Çalık, “28 Şubat’ta mağdurlara, mazlumlara, muhafazakârlara karşı yapılan bu darbe girişiminin en önemli pilot ili Malatya’dır. Bu meydan 28 Şubat günlerinde 1997'de tam Akpınar’ı dahil olmak üzere yaşanılan hadiseleri drama ve insan hakkı ihlallerini biz canlı yaşayan Malatyalılar olarak, o gün 28 Şubat'ta nasıl dik durduysak bundan sonraki darbelere dik duracağımızı ve darbelerin önünde eğilmeyeceğimizi çok net ifade etmek istiyoruz. 28 Şubat'ın, darbenin yapıcılarına gerekli cezayı adli makamlar verecektir. Fakat en önemlisi vicdanlarda mahkûm olmuşlardır. İnşallah bundan sonra Yüce Rabbimiz bize 1960'ları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları ve 15 Temmuz’ları bir daha yaşatmasın diyorum” söylemlerini kullandı. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi