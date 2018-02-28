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“28 ŞUBAT BİN YIL SÜRECEK DEMİŞLERDİ”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan 28 Şubat’ın yıldönümü ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “28 Şubat bin yıl sürecek demişlerdi’’ dedi.

“28 ŞUBAT BİN YIL SÜRECEK DEMİŞLERDİ”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan 28 Şubat’ın yıldönümü ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “28 Şubat bin yıl sürecek demişlerdi’’ dedi.

busabahh
busabahh
28 Şubat 2018 Çarşamba 11:49
“28 ŞUBAT BİN YIL SÜRECEK DEMİŞLERDİ”

Kalan, “Seçimle iktidara gelen hükümeti, bazı askeri ve sivil bürokratların, baskı altında tutarak, 28 Şubat kararları diye tarihe geçen kararları aldırdığına şahit olduk. İş dünyasını ilgilendirdiği gibi toplumun her kesimini doğrudan ve dolaylı bir şekilde zarar gördüğüne şahit olduk. MÜSİAD camiası olarak sivil iradenin tamamen karşı cephesini temsil eden 28 Şubat’ların artık yaşanmaması ve gerçek demokrasinin bir kültür olarak yaygınlaşması temennisiyle, iş dünyası olarak, ülkemizin zor süreçte geçtiği şu günlerde, 21. yılına giren o kara günü bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak unutmadık ve unutmayacağız” ifadelerine yer verdi.

AYNI CEZAEVİNDELER!

“Ne acıdır ki o gün karar veren FETÖ’cühakimlerle o günün mağdurları aynı ceza evlerinde tutuklu bulunuyorlar. Bu mahkumlar FETÖ’cü polisler tarafından sorgulandı ve işkenceye tabi tutuldu, FETÖ’cü savcılar tarafından haklarında asılsız iddianameler hazırlandı ve yine FETÖ’cühakimler tarafından mahkum edildiler” diyen Başkan Kalan, “Bugün ise haklarında karar verilenler ile karar verenler, beraber aynı cezaevlerinde bulunuyorlar” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 28.02.2018 13:02
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Malatya28 Şubat’ın YıldönümüHüseyin KalanMüstakil Sanayici Ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan
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