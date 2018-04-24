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28 Parsel Satılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi 5 mahallede toplam 28 arsayı ihale yolu ile satışa çıkardı.

28 Parsel Satılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi 5 mahallede toplam 28 arsayı ihale yolu ile satışa çıkardı.

24 Nisan 2018 Salı 16:29
28 Parsel Satılıyor

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 28 parsel ‘Açık ve Kapalı Teklif Usulü’ ile satılacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 5'i Bahçebaşı, 2'si Kavaklıbağ, 1'i Yaka, 9'u Yeşiltepe ve 11'i de Tecde Mahallelerinde olmak üzere toplam 28 taşınmazın ihaleyle satışa çıkarıldığı belirtildi. 26 Nisan 2018 Perşembe günü ihaleyle satılacak olan parsellerin bedellerinin, yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 taksitte ödenecek. Saat 14.30’da Encümen huzurunda yapılacak olan parsellerle ilgili ihale şartname ve eklerinin ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından alınabileceği kaydedildi. İhale şartnamesinin ücretsiz olarak temin edilebileceği parseller için vatandaşlar KDV’de ödemeyecek.

Parsel büyüklükleri 31 metrekare ile 7 bin 289 metrekare arasında değişirken, muamman bedelleri ise 15 bin lira ile 5,1 milyon lira arasında değişiyor.

İHA

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