28 Parsel Satılacak

Yaka, Bahçebaşı, Kavaklıbağ mahalleri ile Tecde ve Yeşiltepe bölgelerinde satışa sunulacak olan parseller; akaryakıt, ticaret, özel eğitim ve konut imarlı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 28parsel ‘Açık ve Kapalı Teklif Usulü’ ile satılacak.

26 Nisan Perşembe günü saat 14.30’da encümen huzurunda yapılacak olan parsellerle ilgili ihale şartname ve eklerinin ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabileceği kaydedildi.

10 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

İhale şartnamesinin ücretsiz olarak temin edilebileceği parseller için vatandaşlar KDV de ödemeyecek. Ayrıca parsel bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 eşit taksitte ödenecek.

Parsel büyüklükleri 31 m2 ile 7 bin 289 metrekare arasında değişirken, muamman bedelleri ise 15 bin lira ile 5.1 milyon lira arasında değişiyor. (Bülten)