Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen yemeğe; Malatya Valisi Mustafa Toprak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Malatya Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Baro Başkanı Enver Han, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem, kamu kuruluş amirleri, idari ve akadamik personel katıldı.

İSTANBUL KAZANIYOR

Burada konuşan Malatya Valisi Mustafa Toprak, Prof. Dr. Ramazan Özdemir'i tanıdığı için mutlu olduğunu ancak kendisinin Malatya'dan ayrılacak olmasından dolayı duygusal bir hüzün yaşadığı söyledi. Vali Toprak, Malatya'nın önemli evlatlarından birini kaybettiğini dile getirerek, "Malatya evladını, Malatya’dan kaybediyor. İstanbul ve seksen milyon kazanıyor. Buradan geçici olarak başka bir yere gidiyor. Zaten gönlünden ve yüreğinden Malatya’yı unutması mümkün değil. Omuzlarında ayrı sorumluluk ve hükümlülük taşıyor" diye konuştu.

ORTALAMA BİR MALATYALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Prof. Dr. Ramazan Özdemir'in herkesin gece gündüz ulaşabileceği bir insan olduğunu kaydederek, “Gece gündüz fark etmez aradığımız zaman telefonu açan kimine teyze, kimine dayı, kimine gardaş diyen bir öğretim görevlisi. Her şeyden önce ortalama bir Malatyalı. Kentini seven, kentinde yaşayan herkese aynı oranda bakan hiç kimseye farklı bakmayan herkese hoşgörü ile bakan bir gönül adamı. Malatya’mızın bütün özelliklerini taşıyor. Ramazan Özdemir burada bir marka. Rahatlıkla yanına yer bulduk. Malatya’nın Turgut Özal Tıp Merkezi’nin bir Türkiye markası olmasında çok emeği var. Ramazan hocam şahsında herkesi sevgi ve saygıyla anmak isterim. Yolu açık olsun" şeklinde konuştu.

MALATYA’YA EMEK VERDİ

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da; Prof. Dr. Ramazan Özdemir'in Turgut Özal Tıp Merkezi’ne en çok emek veren hocalarından biri olduğunu belirterek, Özdemir'i emekliliğe ayırdıklarını söyledi. Prof. Dr. Özdemir'in Malatya'ya çok emek verdiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Malatya’mızın insanına çok hizmet etti. Bundan sonra da ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Allah kendisine sağlık sıhhat versin. Bir şey olgunlaşıp zamanı gelmeyince insan ne karar verebiliyor ne de gidebiliyor. Şimdiye kadar çok hocamız geldi geçti buradan. Güler yüzlü haliyle tanıdığımız hocamız insanlara 7 gün 24 saat hizmet vermekteydi. Malatya ve hastanemizin gülen yüzüydü" ifadelerini kullandı.

YERİ DOLMAYACAK

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın ise ayrı bir üzüntüsü vardı. Yılmaz, Malatya'nın müstesna bir evladını kaybettiğini, Prof. Dr. Ramazan Özdemir'in yerinin doldurulamayacak bir hoca olduğunu söyledi.

RENK KATMAYA ÇALIŞTIK

Emekliliğe ayrılan Prof. Dr. Ramazan Özdemir ise İnönü Üniversitesinde 26 yıl çalıştığını buradan ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu dile getirerek, "Duygusal anlar yaşadık. Hakkınızı helal edin benim hakkım helal olsun. Turgut Özal’ın hayali vardı. Bunun için gerçekten kendimizi adadık. Görev aldığımız dekanlık zamanları ve yaptığımız işlerle bir şeyler yapmaya çalıştık. Renk katmaya, daha değişik bir şeyler katmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARINI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Prof. Dr. Özdemir, görev yaptığı çalışmalar hakkında slayt gösterisi eşliğinde bilgiler verdi. Özdemir, bu sırada gözyaşlarına tutamayarak duygusal anlar yaşadı. Yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

“İlk defa bizim dekanlığımız döneminde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Beyaz önlük yürüyüşü yaptık. Mezuniyet töreninde TUS birincisi çıkar mı dedik. TUS birincisi çıkacak dendi. Araba verilir mi dendi araba verdik. Hiç bir zaman Malatyalı iş adamları bizi geri çevirmediler. Servislerin yenilenmesi gerekti. Rahmetli Özal’ın emaneti olan mekanlar yenilendi. Hiç kimse bizi geri çevirmedi. Hem kardiyoloji hem de ortopedi yeniden döşendi ve odalara kendi adları verildi. Kardiyoloji bölümünde ameliyatsız kalp kapağı değişimini Türkiye’de en fazla uygulayan tıp fakültesi hastanesi olduk. Değişik yerlerde merkeze gelenler oldu. Bu da prestijimizi daha da arttırdı. Tıp Fakültesi sosyete anjiyosunu gündeme getirdik ve ulusal basında yer aldık. Şemsiye yöntemi yapıldı. Bunları tek başıma değil ben bunları ekibimle yaptım. Türkiye’nin en başarılı ekibi diyebiliriz. Yapılan işler basında oldukça yer aldı. Ekibimle başardık. Bizim bıraktığımız yerde daha ileriye gidilecektir. Ahmet hocamızın dönemi bizim en rahat etiğimiz dönemdi. Çok genç bir ekiple iş başına geldiler. İstekli, arzulu bir şeyler yapmaya çalışan, üniversiteyi bir adım ileriye götürmeye çalışan çok değerli arkadaşlarla iş başına geldiler. Hakikaten teşekkür ediyorum. Özal’ın hedeflediği noktaya götüreceklerine, başaracaklarına eminim."

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'e plaket takdim etti.