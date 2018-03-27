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27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Özel İbrahim Yücel Okullarında, söyleşi programı düzenlendi.Okul kampüsünde Tiyatro Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü söyleşisine İnönü Üniversitesi Güzel...

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Özel İbrahim Yücel Okullarında, söyleşi programı düzenlendi.Okul kampüsünde Tiyatro Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü söyleşisine İnönü Üniversitesi Güzel...

27 Mart 2018 Salı 16:36
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Özel İbrahim Yücel Okullarında, söyleşi programı düzenlendi.

Okul kampüsünde Tiyatro Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü söyleşisine İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda ses sanatçısı Orçun Akgün ile Sinema eğitmeni ve tiyatro yazarı Hakan Yağız Bozdemir katıldı.

Oldukça keyifli geçen söyleşi programında öğrenciler tiyatro ile ilgili merak ettikleri her şeyi konuklara sordu. Söyleşi sonunda ise Orçun Akgün, öğrencilerin yoğun isteği üzerine seslendirdiği eseri ile keyifli anlar yaşattı.
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