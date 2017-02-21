Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre, Malatya'nın 2016 yılı net göçü (aldığı-verdiği) 164 kişi, net göç hızı binde 0,21 şeklinde oldu.

EN ÇOK GÖÇ ALINAN İLLER

Bilgilere göre, Malatya 2016 yılında en fazla göçü 4 bin 926 kişi (yüzde 17,7) ile İstanbul'dan aldı. İstanbul'dan sonra en fazla göç alınan iller sırasıyla 2 bin 253 kişi (yüzde 8,1) ile Elazığ, 2 bin 89 kişi (yüzde 7,5) ile Adıyaman, bin 611 kişi (yüzde 5,8) ile Ankara ve bin 174 kişi (yüzde 4,2) ile Diyarbakır oldu.

EN ÇOK GÖÇ VERİLEN İLLER

Malatya ise 2016 yılında en fazla göçü 5 bin 63 kişi (yüzde 18,3) ile İstanbul'a verdi. İstanbul'dan sonra en fazla göç verilen iller sırasıyla bin 995 kişi (yüzde 7,2) ile Ankara, bin 752 kişi (yüzde 6,3) ile Elazığ, bin 567 kişi (yüzde 5,7) ile Adıyaman ve bin 148 kişi (yüzde 4,2) ile İzmir oldu.



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