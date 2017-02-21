21 Şubat 2017 Salı

27 bin kişi göç etti

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri üzerinde yaptığı analizlere göre 2016 yılında Malatya 27 bin 777 kişi göç aldı ve 27 bin 613 kişi göç verdi.

21 Şubat 2017 Salı 13:55
27 bin kişi göç etti

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre, Malatya'nın 2016 yılı net göçü (aldığı-verdiği) 164 kişi, net göç hızı binde 0,21 şeklinde oldu.

EN ÇOK GÖÇ ALINAN İLLER
  Bilgilere göre, Malatya 2016 yılında en fazla göçü 4 bin 926 kişi (yüzde 17,7) ile İstanbul'dan aldı. İstanbul'dan sonra en fazla göç alınan iller sırasıyla 2 bin 253 kişi (yüzde 8,1) ile Elazığ, 2 bin 89 kişi (yüzde 7,5) ile Adıyaman, bin 611 kişi (yüzde 5,8) ile Ankara ve bin 174 kişi (yüzde 4,2) ile Diyarbakır oldu.

EN ÇOK GÖÇ VERİLEN İLLER
  Malatya ise 2016 yılında en fazla göçü 5 bin 63 kişi (yüzde 18,3) ile İstanbul'a verdi. İstanbul'dan sonra en fazla göç verilen iller sırasıyla bin 995 kişi (yüzde 7,2) ile Ankara, bin 752 kişi (yüzde 6,3) ile Elazığ,   bin 567 kişi (yüzde 5,7) ile Adıyaman ve bin 148 kişi (yüzde 4,2) ile İzmir oldu.

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