25 Şubat 2017 Cumartesi

27 bin 44 kişilik Malatya Stadyumu’ndan güzel haberler geliyor...Ve nihayet kavşak yapılıyor!

Binlerce futbolsevere ev sahipliği yapacak yeni stat, yine binlerce üniversiteli öğrenciye sahip İnönü Üniversitesi ve yine binlerce hastaya hizmet veren TÖTM Araştırma hastanesi için Malatya – Elazığ trafiği de düşünülerek yapılması yıllardır gündemde olan köprülü kavşağın en sonunda ihale takvimi açıklandı.

25 Şubat 2017 Cumartesi 13:20
27 bin 44 kişilik Malatya Stadyumu’ndan güzel haberler geliyor...Ve nihayet kavşak yapılıyor!

  Malatya’da yeni stadyum için yapılacak köprülü kavşak işi, Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale takvimine eklendi. Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü, yaklaşık 1 ay sonra teslim edileceği açıklanan yeni stadyumun bulunduğu bölgeden geçen çevreyoluna yapılacak 1 adet köprülü kavşak işi için, 16 Mart Perşembe günü saat 10.00’da ihale yapılacağını açıkladı.

4 YILDIR GÜNDEMDEYDİ EN SONUNDA YAPILACAK!
  Köprülü kavşağın, İnönü Üniversitesi karşısında bulunan yeni stadyuma giden bir ana yolun bulunmaması, ara yolların da trafik akışı için uygun olmaması nedeniyle yapılacağı açıklandı. Köprülü kavşağın stadın açılış tarihine yetişmemesi durumunda, karayollarının mevcuttaki İnönü Üniversitesi kavşağında düzenleme yaparak yeni stadyuma alternatif bir yol oluşturacağı öğrenildi. Köprülü kavşak ilk kez 2013 yılında gündeme gelmiş, projesi hazırlanıp ödeneği bile çıkmasına karşın Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi tarafından trambüs gerekçesiyle iptal ettirilmişti. 

FATİH AVCI
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