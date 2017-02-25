Malatya’da yeni stadyum için yapılacak köprülü kavşak işi, Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale takvimine eklendi. Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü, yaklaşık 1 ay sonra teslim edileceği açıklanan yeni stadyumun bulunduğu bölgeden geçen çevreyoluna yapılacak 1 adet köprülü kavşak işi için, 16 Mart Perşembe günü saat 10.00’da ihale yapılacağını açıkladı.

4 YILDIR GÜNDEMDEYDİ EN SONUNDA YAPILACAK!

Köprülü kavşağın, İnönü Üniversitesi karşısında bulunan yeni stadyuma giden bir ana yolun bulunmaması, ara yolların da trafik akışı için uygun olmaması nedeniyle yapılacağı açıklandı. Köprülü kavşağın stadın açılış tarihine yetişmemesi durumunda, karayollarının mevcuttaki İnönü Üniversitesi kavşağında düzenleme yaparak yeni stadyuma alternatif bir yol oluşturacağı öğrenildi. Köprülü kavşak ilk kez 2013 yılında gündeme gelmiş, projesi hazırlanıp ödeneği bile çıkmasına karşın Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi tarafından trambüs gerekçesiyle iptal ettirilmişti.

FATİH AVCI