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26 Kişi Yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 26 kişi 9 ile 15 Nisan 2018 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

26 Kişi Yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 26 kişi 9 ile 15 Nisan 2018 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

22 Nisan 2018 Pazar 13:34
26 Kişi Yakalandı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Hakaret suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

241 SKM suçundan 2 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Aile Korunması suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.O. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

MÜHÜR BOZMA SUÇU

Mühür bozma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Beyandan sonra mal ve kazançtaki artışı bildirmemek suçundan 10 gün cezasından dolayı Kayseri Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA

Karşılıksız yaralanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Alkollü araç kumlanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 2 yıl 4 ay cezasından dolayı Bitlis Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Gece vakti yağma suçundan 7 yıl 11 ay cezasından dolayı Bitlis Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 YIL 1 AY 15 GÜN

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Kars Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan 3 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Mala zarar verme suçundan 3 ay 10 gün cezasından dolayı Kemer Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden U.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Gaziantep Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.6136 SKM suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Gölcük Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 22.04.2018 13:37
Anahtar Kelimeler:
MalatyaAsayişYakalama
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