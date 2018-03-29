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 25 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar  Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen yaban hayatı tanıtım merkezini geçen yıl 25 bin kişi ziyaret etti.

 25 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar  Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen yaban hayatı tanıtım merkezini geçen yıl 25 bin kişi ziyaret etti.

29 Mart 2018 Perşembe 14:36
 25 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Malatya Beydağı Tabiat Parkı içerisinde yer alan Türkiye’nin ilk yaban hayatı tanıtım merkezine ilgi her geçen gün artıyor. Vatandaşların yaban hayatı türü hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ile türlerin yeni nesle tanıtılması maksadıyla kurulan merkezi 2017 yılında 25 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

İçerisinde bir çok yaban hayvanının tahnitinin bulunduğu tanırım merkezi, 24 saat nemin ve sıcaklığın dengelenmesini sağlayan özel klima sistemlerine sahip. Özellikle çocukların büyük bir ilgisini çeken merkezi her yaştan vatandaş ziyaret ediyor. Çöl varanı, ceylan, küçük orman kartalı, bıldırcın, yaban keçisi, porsuk, çil keklik, boz ayı, kılkuyruk, yeşilbaş ördek, karaca, turaç, kum kekliği, toy, angıt, kızılşahin ve çizgili sırtlan başta olma üzere birçok türün tahnitinin sergilendiği müze ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.

Tabiatı değerlerden mükellef bir kurum olduklarını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise tanıtım merkezi ile ilgili olarak “Tabiatla ve tabii hayvanlarla alakalı vatandaşlarımızı bilgilendirmek özellikle de çocuklarımıza bu konuda gerekli tanıtımı yapmak gayesiyle çeşitli projeler uyguluyor ve tesisler açıyoruz. Malatya’da da hizmete açtığımız yaban hayatı tanıtım merkezi 2015 yılından bu yana hizmet veriyor ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 2017 yılında 25 bin kişinin ziyaret ettiği bu merkeze her yıl daha fazla konuğun gelmesini ve o tahnitleri görmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Yaban Hayatı Tanıtım MerkeziMalatyaVeysel Eroğlu
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