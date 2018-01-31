25 BİN KİŞİ SORGULANDI



Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 23-30 Ocak 2018 tarihleri arasında meydana gelen terör suçları kapsamında yapılan istihbari çalışma neticesinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve TSK’nın Afrin’e düzenlediği “Zeytin Dalı” operasyonu ile ilgili halkı kışkırtmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında yapılan işlem neticesinde sevk edildikleri adli makamlarca 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan 1 şüpheli şahsın yapılan istihbari çalışma neticesinde yeri tespit edilerek yakalanmış olup, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde ulaşımı zor kırsal alanlarda meydana gelen aşırı kar yağışı nedeniyle araçları ile yolda mahsur kalan ve Jandarmadan yardım talep eden vatandaşlarımıza ulaşılarak gerekli yardım yapılmış ve yollarına devam etmeleri sağlanmıştır” denildi.

82 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca, “Toplam 25 bin 374 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 46 aranan şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından 23–30 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 8 bin 159 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 210 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 82 araç trafikten men edilmiş, 6 okul servis aracı ve 36 işçi servis aracı kontrol edilmiştir” bilgileri de paylaşıldı. busabahmalatya.com