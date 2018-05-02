240 Personel Alımı Yapıldı

Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde de istihdam edilecek personeller için Temizlik İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen kura çekimine Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Muaz İçen, İŞKUR yetkilileri ile İŞ-KUR Müdürlüğüne iş başvurusu yapan vatandaşlar hazır bulundu.

530 KİŞİ BAŞVURDU, 240 KİŞİ İŞE GİRDİ

Noter gözetiminde gerçekleşen kura çekimi sonucunda; işe girmek için başvuru yapan 530 aday arasından240 kişi Yeşilyurt Belediyesinde işe girmeye hak kazandı.

Yeşilyurt Belediyesinde altı ay boyunca istihdam edilecek personeller, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapacaklar.

“HAYIRLI, UĞURLU OLSUN”

İşe girmeye hak kazanan vatandaşlara ‘hayırlı olsun’ dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, “Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya İŞ-Kur Müdürlüğü arasındaki Toplum Yararına Programlar kapsamında Yeşilyurt Belediyesinde işe girmek için başvuru yapan 530 kişi arasında kura çekimini yaptık. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi neticesinde isimleri açıklanan 240 vatandaşımız Yeşilyurt Belediyesinde altı ay boyunca istihdam edilecektir. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinde görevlendirilecek olan vatandaşlarımız için İŞ-KUR’un bize vermiş olduğu çalışma programını aynen uygulayacağız, çalışma saatlerini buna göre belirleyeceğiz, sosyal hakları yerine getireceğiz. İşe girmeye hak kazanıp bizimle aynı mesaiyi paylaşacak olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. (Bülten)