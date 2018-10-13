236 proje için 56 Milyon hibe

Fırat Kalkınma Ajansı hakkında bilgiler veren Ajans Genel Sekreteri AbdulvahapYoğunlu, 2010 yılından bugüne kadar yapılan projeleri anlattı.

BÖLGESEL KALKINMA PLANLARI HAZIRLANIYOR

Fırat Kalkınma Ajansı hakkında merak edilenler hakkında da açıklama yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili AbdulvahapYoğunlu, “Kalkınma ajansları yerel potansiyelleri harekete geçirmek amacıyla kurulmuş, birçok farklı alanda faaliyet gösteren kuruluşlardır. Kendine özgü teknik ve finansman mekanizmaları ile kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarını destekleyen, bunlar arasında işbirliğini geliştiren, teknik kapasitesi yüksek, icracı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren bir kurumuz. En son 11’incisi açıklanan ulusal ölçekteki 5 yıllık kalkınma planları ile eş güdüm içerisinde ajanslar yerel kalkınmayı odak alan bölgesel kalkınma planlarını hazırlıyorlar” sözlerini kaydetti.

5 BİN 300 KİŞİYE EĞİTİM SAĞLANDI

Yoğunlu, “Fırat Kalkınma Ajansı nüfus büyüklüğüne göre sıralarsak Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerine hizmet veriyor. Bölgenin kalkınma vizyonunu hayata geçirebilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından itibaren, sosyo-ekonomik kalkınmanın en önemli üç sacayağı olan beşeri sermaye, turizm ve sanayinin geliştirilmesi konularında gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarına yönelik mali destek programları uyguladık. Bugüne kadar kamu ve özel sektör tarafından bölge illerinde yürütülmüş yahut hali hazırda yürütülen toplam 610 proje için hibe tutarı 131 milyon 220 bin TL olup, toplam proje hacmi 223 milyon TL dolayındadır. Malatya ölçeğinde Ajans destekleri incelendiğinde 2010-2018 yılları arasında 236 proje için hibe tutarı 56 milyon olup, toplam proje hacmi 92,5 milyon TL dolayındadır. Malatya ilinde uygulanan teknik destek programlarımız kapsamında 5 bin 300 kişiye eğitim sağlanmıştır” şeklinde konuştu.