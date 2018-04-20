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23 Nisan’da ‘Çocuk Şöleni’ Programı Düzenlenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi koordinasyonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle SanatSokağı’nda çocukların kendi becerilerini göstereceği onlarca atölye çalışmasının yanı sıra yine çocukların sahnede sergileyecekleri çeşitli gösteriler için 23 Nisan Çocuk Şöleni programı düzenlenecek.

23 Nisan’da ‘Çocuk Şöleni’ Programı Düzenlenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi koordinasyonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle SanatSokağı’nda çocukların kendi becerilerini göstereceği onlarca atölye çalışmasının yanı sıra yine çocukların sahnede sergileyecekleri çeşitli gösteriler için 23 Nisan Çocuk Şöleni programı düzenlenecek.

20 Nisan 2018 Cuma 11:30
23 Nisan’da ‘Çocuk Şöleni’ Programı Düzenlenecek

Yoğun bir katılımın beklendiği şölen ile ilgiliBüyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ayşenaz Atabay ve Çocuk Meclisi üyeleri tarafından konu ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ayşenaz Atabay, Çocuk Meclisi olarak Malatya’da yaşayan çocukların toplumun her kademesinde söz sahibi olmaları noktasında çalışmalar yapma gayreti içinde olduklarını belirtti.

23 Nisan Çocuk Bayramı’nda çocukların eğlenceli ve verimli bir gün geçirmeleri noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi koordinasyonunda 23 Nisan Pazartesi günü saat 12.00’da Sanat Sokağı içinde gün boyu devam edecek  ‘23 Nisan Çocuk Şöleni’ düzenleneceği vurgulandı.

21 ATÖLYE ÇALIŞMASI YER ALACAK

Atabay, şölen programı içinde çocukların yeteneklerini ve el becerilerini geliştirebilecekleri resim atölyesi, kukla atölyesi, maske atölyesi, kupa boyama atölyesi, t-hsirt boyama atölyesi, uçurtma atölyesi, ritim atölyesi, Barış Manço stüdyosu gibi birbirinden farklı ve eğlenceli 21 atölye çalışmasının yer aldığını belirtti.  Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları içinde bir alan oluşturduklarını ifade eden Atabay, “Türkü, halkoyunları gösterisi, spor gösterisi yanında çocuk kanalında program yapan Hüseyin Goncagül tiyatro ekibi de o gün bizlerle birlikte sahnede yer alacaklar” diye konuştu.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Kent KonseyiMalatya23 NisanSANAT SOKAĞIMalatyahaberleri
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