23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da kutlandı. Renkli geçen program Yeşilyurt Begüm Kartal İlkokulunda gerçekleşti. Okul bahçesinde düzenlenen kutlama programına Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı Ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Baro Başkanı Enver Han, Malatya Jandarma İl Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, ilçe kaymakamları, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Milli Eğitim Şube müdürleri, bazı STK temsilcileri,okul idarecileri, öğretmen, öğrenci, veliler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 23 Nisan 1920’nin, halk iradesinin tecelli ettiği günün adı olduğunu dile getiren Tatlı, o gün, halk kendi iradesini ortaya koyarak, işgal altındaki vatan için, direnme ve özgürlük iradesini beyan ettiğini söyledi.

İNANÇ AYRIMI YAPMAKSIZIN BU COŞKUYA DÂHİL EDİLMİŞTİR

Milli iradenin üzerinde bir güç olmadığını bütün dünyaya kanıtlandığını belirten Tatlı, “Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongrelerinin devamı olarak, TBMM açılmıştır. Atatürk, o günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak geleceğin büyüklerine ve halk iradesinin teminatı olan çocuklara armağan etmiştir. Daha sonraki dönemde dünya çocuklarının tamamını, ırk, renk, dil ve inanç ayrımı yapmaksızın bu coşkuya dâhil edilmiştir. Bu; ülkemizin, tarihimizin, özgürlük anlayışımızın gülen yüzümüzün bir fotoğrafıdır, bir halk destanıdır. Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı kıvılcım ile yokluk ve kıtlık içerisinde, yırtık çarıkları, yamalı giysileri, cephede savaşan yiğitler canlarıyla, kağnısıyla erzak taşıyan yaşlı analar bu mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlamışlardır. Milli Mücadele büyük bir inançla başarıya ulaşılmış, millet iradesinin üzerinde bir güç olmadığını bütün dünyaya kanıtlamıştır” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUK; BİZLERİN EN GÜZEL YANI

Cumhuriyetin temel kaynağının milli egemenlik olduğunu kaydeden Tatlı, “Millî mücadelenin bu çetin yılları Cumhuriyetin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Cumhuriyet milli iradenin ortaya koyduğu anlayışla kurularak çocuklara ve gençlere miras bırakıldığı unutulmamalıdır.Cumhuriyetin temel kaynağı milli egemenliktir. Bu egemenliği yarınlara taşıyan bugünün küçüğü yarının büyükleri çocuklarımızdır. Çocukların yüreği büyüktür, vicdanları güçlüdür, seslerinde yalnızca sevgi ve barış vardır. Çocukluk; bizlerin en güzel yanıdır. Bugün onları anmakla, özgürlüğü anmakla aslında geçmişimize de bir yolculuk yapmış oluyoruz, kendi hatıralarımızı raflardan indiriyoruz, buruk yüzümüze o günlerden armağan bir gülümseme iliştiriyoruz. Evet, başımız her yerde onların sayesinde dik olacak; tıpkı tarihimizde bu ülke için, bu ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için ortaya canını koyan nice vatan evlatları gibi” diye konuştu.

ANADOLU, İSLAM COĞRAFYASININ SON DURAĞI VE SON KALESİDİR

“23 Nisan, tarihimizin dönüm noktalarından biridir” diyen Tatlı, şunları kaydetti:

“Çocuklarımız, her zaman olduğu gibi yüzümüzün akıdır ve bu toprakların en dokunaklı, en güzel şarkının, türkünün nakaratıdır: Bu ezgiyi tarih durdukça söylemeye devam edeceğiz. Anadolu, İslam coğrafyasının son durağı ve son kalesidir. İnancını Rabbinden, gücünü bu Aziz Milletten alan ülkenin evlatları bu son kalenin sarsılmaz bekçileri olacaktır. Böyle bir inanç ve güç karşısında değil bu ülkeyi bölmek, yan gözle bakmaya bile kimsenin cesaret olamaz. Her milletin zaferi olabilir; ancak bu aziz millet Çanakkale gibi destansı, Kurtuluş Savaşı gibi unutulmaz bir zaferle sadece bu ülkenin insanlarını bağrına basmamış, başka milletlerin evlatlarıyla mezarları yan yana konulmuş dünyada eşi benzeri görülmemiş bir örnektir. Sevginin, kardeşliğin ve barış tohumlarının atıldığı bu güzel günde geleceğe dair beklentimiz çocukların ölmediği koşup oynadıkları, geleceğe umutla baktıkları güzel bir dünya dileğiyle tüm Dünya çocuklarının ve Malatyalı hemşerilerimin 23 Nisan Bayramı’nı kutlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.”

Daha sonra program 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla ile ilgili şiirler, gösteriler ve halk oyunlarıyla devam etti.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi