23 Nisan Coşkusu

Tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Begüm Kartal ilkokulunda resmi kutlama programı düzenlendi. Programa, Malatya Valisi, Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2. Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya Baro Başkanı Enver Han,İl Emniyet Müdür Ömer Urhal, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 23 Nisan 1920, halk iradesinin tecelli ettiği günün adı olduğunu belirterek, "O gün, halk kendi iradesini ortaya koyarak, işgal altındaki vatanımız için, direnme ve özgürlük iradesini beyan etmiştir. Amasya genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin devamı olarak, TBMM açılmıştır. Atatürk, o günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı olarak geleceğin büyüklerine ve halk iradesinin teminatı olan çocuklara armağan etmiştir. Daha sonraki dönemde dünya çocuklarının tamamını, ırk, renk, dil ve inanç ayrımı yapmaksızın bu coşkuya dahil edilmiştir. Bu ülkemizin, tarihimizin, özgürlük anlayışımızın gülen yüzümüzün bir fotoğrafıdır, bir halk destanıdır. Mayıs 1919 da Samsunda başlattığı kıvılcım ile yokluk ve kıtlık içerisinde, yırtık çarıkları, yamalı giysileri, cephede savaşan yiğitler canlarıyla, kağnısıyla erzak taşıyan yaşlı analar bu mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlamışlardır. Milli Mücadele büyük bir inançla başarıya ulaşılmış, millet iradesinin üzerinde bir güç olmadığını bütün dünyaya kanıtlamıştır" dedi.

Cumhuriyetin temel kaynağının milli egemenlik olduğunu ifade eden Tatlı, "Bu egemenliği yarınlara taşıyan bugünün küçüğü yarının büyükleri çocuklarımızdır. Çocukların yüreği büyüktür, vicdanları güçlüdür, seslerinde yalnızca sevgi ve barış vardır. Çocukluk; bizlerin en güzel yanıdır. Bugün onları anmakla, özgürlüğü anmakla aslında geçmişimize de bir yolculuk yapmış oluyoruz, kendi hatıralarımızı raflardan indiriyoruz, buruk yüzümüze o günlerden armağan bir gülümseme iliştiriyoruz. Böyle diyor çocukluğun kıyısında bizleri yürümeye çağıran ozanlarımız" diye konuştu.

Tatlı’nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı kutlama programında özellikle anaokulu öğrencilerinin yaptığı mehter gösterisi büyük beğeni topladı.