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226 Kilometre Kanal Temizlendi

Kanal görüntüleme robotu ve kombine kanal açma aracı ile toplamda 226 kilometre kanal temizleme ve görüntüleme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Bu sistemle hatlarda meydana gelen tıkanmaları, hattın tamamına müdahale etmeden sadece arıza olan bölgeye müdahale ederek onarıyoruz” dedi.

226 Kilometre Kanal Temizlendi

Kanal görüntüleme robotu ve kombine kanal açma aracı ile toplamda 226 kilometre kanal temizleme ve görüntüleme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Bu sistemle hatlarda meydana gelen tıkanmaları, hattın tamamına müdahale etmeden sadece arıza olan bölgeye müdahale ederek onarıyoruz” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:24
226 Kilometre Kanal Temizlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehrin kanalizasyon hatlarını kanal görüntüleme robotu ile inceleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 4 yılda 226 kilometre hat temizlemesi ve görüntülemesi yaptı.

MASKİ, çalışmalarına devam ediyor. Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını tamamen yenilemek için çalışmasını sürdürüyor. Altyapı çalışmaları yaparken teknolojiyi de yakından takip ediyor. Kanalizasyon altyapısının izlenmesi ve temizlenmesi konusunda bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, kanal görüntüleme robotu ile kanalizasyon altyapısını izlediklerini söyledi.

KISA SÜREDE ONARIYORUZ

Arızalara anında müdahale edildiğini dile getiren Özdemir, “Bu izleme ile kanal içindeki tıkanmalar, abone bağlantısındaki arızalar, muayene ve parsel bacası tıkanmalarını görüntülü olarak tespit ediyoruz.  Arızaya anında müdahale ediyor, kısa sürede onarıyoruz. Kurulduğumuz günden beri yaptığımız çalışmalar sonucunda kanal görüntüleme robotu ve kombine kanal açma aracı ile toplamda 226 kilometre kanal temizleme ve görüntüleme çalışması gerçekleştirdik. Bu sistemle hatlarda meydana gelen tıkanmaları, hattın tamamına müdahale etmeden sadece arıza olan bölgeye müdahale ederek onarıyoruz. Böylece zamandan ve maliyetten kazanç sağlıyoruz. Kanal görüntüleme ve temizleme ekibimiz şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor” şeklinde konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
özgür özdemirMASKİMalatya
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