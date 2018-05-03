Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102909
ALTIN
179.242
DOLAR
4.2419
STERLİN
5.7463
EURO
5.0717

22 Yaşında Aday Adayı Oldu

İnönü Üniversitesi Siyasal Bilimler üçüncü sınıf öğrencisi Bekir Enes Çaparoğlu, Malatya MHP'den aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi.

22 Yaşında Aday Adayı Oldu

İnönü Üniversitesi Siyasal Bilimler üçüncü sınıf öğrencisi Bekir Enes Çaparoğlu, Malatya MHP'den aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:31
22 Yaşında Aday Adayı Oldu

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'ı makamında ziyaret eden, genç vekil aday adayı Çaparoğlu, “

Devletime, milletime ve Malatya'mıza hiç bir zaman hizmet etmekte sınır tanımadığım bu ömrümde, hizmetimi bir adım öne taşıyarak siz değerli büyüklerim, can kardeşlerim ve dava arkadaşlarımında desteği ile bugün 27. dönem Malatya milletvekili aday adaylığımı, mensubu olduğum ve bir ömür hizmet edeceğim Milliyetçi Hareket Partisi'nden duyurmaktan şeref ve gurur duyuyorum. Bu kutlu davanın bir neferi olarak, çıktığım bu zorlu yolda desteklerinizi ve dualarınızı bekliyorum”ifadelerini kullandı.

Bu kutlu davanın genç beyni Çaparoğlu'nun aday adaylığı hakkında MHP Malatya İl Başkanı Avşar, "Genç adayımızın büyük bir cesaret örneği sergileyerek aday adaylık sürecini tamamlamış olması camiamız için olumludur.Genç kardeşime çıkmış olduğu bu kutlu davada başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin"dedi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiBekir Enes ÇaparoğluMHPAdayBülent Avşar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Topsöğüt Caddesi Asfaltlandı
Topsöğüt Caddesi Asfaltlandı
Acı Yoksa Başarı da Yok
Acı Yoksa Başarı da Yok
Hz. Peygamber’in Gündelik Hayatı Anlatıldı
Hz. Peygamber’in Gündelik Hayatı Anlatıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim