22 Yaşında Aday Adayı Oldu

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'ı makamında ziyaret eden, genç vekil aday adayı Çaparoğlu, “

Devletime, milletime ve Malatya'mıza hiç bir zaman hizmet etmekte sınır tanımadığım bu ömrümde, hizmetimi bir adım öne taşıyarak siz değerli büyüklerim, can kardeşlerim ve dava arkadaşlarımında desteği ile bugün 27. dönem Malatya milletvekili aday adaylığımı, mensubu olduğum ve bir ömür hizmet edeceğim Milliyetçi Hareket Partisi'nden duyurmaktan şeref ve gurur duyuyorum. Bu kutlu davanın bir neferi olarak, çıktığım bu zorlu yolda desteklerinizi ve dualarınızı bekliyorum”ifadelerini kullandı.

Bu kutlu davanın genç beyni Çaparoğlu'nun aday adaylığı hakkında MHP Malatya İl Başkanı Avşar, "Genç adayımızın büyük bir cesaret örneği sergileyerek aday adaylık sürecini tamamlamış olması camiamız için olumludur.Genç kardeşime çıkmış olduğu bu kutlu davada başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin"dedi. (Bülten)

