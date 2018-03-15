22 BİN KİŞİ SORGULANDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 6-13 Mart 2018 tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık olaylarında; icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, 260 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 22 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

PENCEREYİ KIRIP İÇERİ GİREN ŞAHISLAR YAKALANDI

Battalgazi ilçesi Çolaklı Mahallesi’nde hırsızlık yapmak maksadıyla bir evin pencere parmaklıklarını kırarak içeri girildiği tespit edilen 3 şahıs suçüstü yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma Trafik Timlerince Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde 3 ayrı okulda toplam 126 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine trafik kuralları hakkında eğitici seminer faaliyeti icra edildi.

Ayrıca toplam 22 bin 837 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde 54 aranan şahıs yakalandı. Trafik timleri tarafından 6–17 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 7 bin 497 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 216 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 89 araç trafikten men edildi, 52 okul servis aracı ve 51 işçi servis aracı kontrol edildi. (Haber Merkezi) - busabahmalatya.com