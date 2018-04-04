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22 BİN KİŞİ SORGULANDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, bir haftada toplam 22 bin 270 kişinin sorgulamasını yaptı ve sorgulama neticesinde 54 aranan şahıs yakalandı.

22 BİN KİŞİ SORGULANDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, bir haftada toplam 22 bin 270 kişinin sorgulamasını yaptı ve sorgulama neticesinde 54 aranan şahıs yakalandı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:15
22 BİN KİŞİ SORGULANDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 27 Mart-3 Nisan 2018 tarihleri arasında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetlerde, bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
Jandarma tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

“Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde 30 Mart 2018 tarihinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 26 uygulama noktasında 261 Jandarma personelinin katılımıyla ‘Müşterek Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması-9’ faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet kapsamında 106 umuma açık iş yeri ve bin 130 araç kontrol edilmiş, 3 bin 740 şahsın sorgusu yapılmıştır. İcra edilen faaliyetler neticesinde 4 aranan şahıs yakalanmış, trafik kurallarına uymayan 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 12 araç trafikten men edilmiştir.

EĞİTİCİ SEMİNERLER VERİLDİ

Jandarma Trafik Timlerince Doğanşehir ilçesi Örencik Mahallesi’nde iki ayrı ilkokulda toplam 37 ilköğretim öğrencisine trafik kuralları hakkında eğitici seminer faaliyeti icra edilmiştir.Toplam 22 bin 270 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 54 aranan şahıs yakalanmıştır.

Trafik timleri tarafından 27 Mart–3 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 7 bin 449 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 262 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 109 araç trafikten men edilmiş, 62 okul servis aracı ve 40 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaJandarma Operasyon
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