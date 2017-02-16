16 Şubat 2017 Perşembe

Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu

211 LİTRE SU SİSTEME KAZANDIRILDI

Son zamanlarda ciddi bir su sıkıntısı yaşayan Malatya’da, MASKİ tarafından verilen bilgilere göre 2015 ve 2016 yılında yapılan taramalar sonucunda şebeke kaybından kaynaklanan saniyede 211 lt/sn su sisteme kazandırıldı

16 Şubat 2017 Perşembe 11:16
211 LİTRE SU SİSTEME KAZANDIRILDI

  Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Malatya genelinde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak suların tespit çalışmalarına devam ediyor. 2015 ve 2016 yılında yapılan taramalar sonucunda şebeke kaybından kaynaklanan saniyede 211 lt/sn su sisteme kazandırıldı.

 558 ADET ARIZA TESPİT EDİLDİ
  Konu ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, son 3 yılda Malatya merkezde bugüne kadar yapılan arama–tarama faaliyetleri sonucunda toplamda 962 sokakta tarama çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, bağlantı yerlerinin deforme olması, şebeke borularının ekonomik ömrünü yitirmesi gibi pek çok nedenden dolayı ortaya çıkan su kaçaklarının önüne geçmek amacıyla fiziki kayıp kaçak ekiplerimiz 7/24 arama-tarama ve dinleme faaliyetlerine devam ediyorlar. Çalışmalar kapsamında son 2 yılda 962 sokakta arama-tarama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan taramalar sonucunda 558 adet arıza tespiti yapıldı. Bu arızalara müdahalenin ardından saniyede 211 lt/sn su sisteme kazandırılmış oldu. Fiziki Kayıp Kaçak Ekibimiz son teknolojik cihazlarla Malatya’nın tüm sokaklarında tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor” dedi.

HABER MERKEZİ
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