21 MİLYONLUK YATIRIMDA SON

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ), Doğanşehir’de başladığı içme suyu alt yapı çalışmasını tamamladı. MASKİ Genel Müdürlüğü,Doğanşehir ilçesi merkezinde toplam maliyeti 21 milyon TL olan 74 kilometrelik içmesuyu ve 90 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasınıilçeye sundu.Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, daha iyi yaşanılabilir bir Malatya için çalıştıklarını söyledi.

YAŞANABİLİR MALATYA

Doğanşehir İlçesi genelinde yatırımlara devam ettiklerini belirten Genel Müdür Özdemir, “Şehrimizin tamamının altyapısını yenilemek için ilçe ve mahallelerimizde ihtiyaç doğrultusunda yatırımlar yaptık. 50 yıl dayanıklı olacak şekilde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ağını yeniden inşa ettik. Bu kapsamda Doğanşehir ilçesi merkezinde maliyeti 21 milyon TL olan toplam 164 kilometrelik hat çalışması gerçekleştirdik. İlçe merkezimizde yaptığımız 74 kilometrelik içmesuyu hat çalışması ile eskimiş boruların tamamını değiştirdik. Merkezde gerçekleştirdiğimiz 90 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışması ile altyapıyı yenileyerek ilçemizi daha temiz bir çevreye kavuşturduk. Hedefimiz şehrimizin tamamının içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yeniden inşa ederek kontrolümüz altına almak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir Malatya bırakmaktır. Kurulduğumuz günden beri yaptığımız yatırımlara her gün yenilerini ekleyerek daha sağlam altyapılı bir Malatya inşa edeceğiz. Şehrimizin genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com