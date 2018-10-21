21 bölgenin içme suyu altyapısı yenilendi

Malatya’nın su varlığını korumak ve uzun yıllar kullanımını sağlamak için “Ölçemezsen Yönetemezsin” prensibiyle çalışan Malatya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya’yı modern ve sağlam altyapıya kavuşturacak çalışmalarına hızla devam ediyor. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında 44 bölgenin 21’inin altyapısını yatırım yoluyla izole edip, altyapısını tamamen yenilerken, 23 bölgeyi ise kendi ekiplerimizle izole ettik. İzole edilen Dabakhane, Kavaklıbağ, Sanayi, Taştepe, Nuriye, Akpınar, Yeşilkaynak, Hidayet, Sarıcıoğlu, Göztepe, Saray, Tandoğan, İstiklal, Melekbaba 1, Melekbaba 2, Kiltepe, Aşağı Çöşnük, Cumhuriyet Topsöğüt, İlyas, İskender, Zafer, Selçuklu ve Kernek bölgelerinde giriş-çıkış suları debimetre ile ölçülerek suyumuzun daha verimli kullanılması sağlandı. İzole edilen bölgelerde ekiplerimiz fiziki kaçak ve arıza taraması yaparak tespit edilen arızalar onarıldı. Bu sayede kayıp suları sisteme kazandırmış olduk” sözlerine yer verdi. (Bülten)