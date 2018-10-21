Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96455
ALTIN
222.078
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3539
EURO
6.5275

21 bölgenin içme suyu altyapısı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, 44 Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında 21 bölgenin içmesuyu altyapısı tamamen yenilenirken, 23 bölge ise izole edildi.

21 bölgenin içme suyu altyapısı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, 44 Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında 21 bölgenin içmesuyu altyapısı tamamen yenilenirken, 23 bölge ise izole edildi.

21 Ekim 2018 Pazar 15:35
21 bölgenin içme suyu altyapısı yenilendi

Malatya’nın su varlığını korumak ve uzun yıllar kullanımını sağlamak için “Ölçemezsen Yönetemezsin” prensibiyle çalışan Malatya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya’yı modern ve sağlam altyapıya kavuşturacak çalışmalarına hızla devam ediyor. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında 44 bölgenin 21’inin altyapısını yatırım yoluyla izole edip, altyapısını tamamen yenilerken, 23 bölgeyi ise kendi ekiplerimizle izole ettik. İzole edilen Dabakhane, Kavaklıbağ, Sanayi, Taştepe, Nuriye, Akpınar, Yeşilkaynak, Hidayet, Sarıcıoğlu, Göztepe, Saray, Tandoğan, İstiklal, Melekbaba 1, Melekbaba 2, Kiltepe, Aşağı Çöşnük, Cumhuriyet Topsöğüt, İlyas, İskender, Zafer, Selçuklu ve Kernek bölgelerinde giriş-çıkış suları debimetre ile ölçülerek suyumuzun daha verimli kullanılması sağlandı. İzole edilen bölgelerde ekiplerimiz fiziki kaçak ve arıza taraması yaparak tespit edilen arızalar onarıldı. Bu sayede kayıp suları sisteme kazandırmış olduk” sözlerine yer verdi. (Bülten)

Son Güncelleme: 21.10.2018 15:49
Anahtar Kelimeler:
MASKİ Genel MüdürlüğüAltyapıMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavacık caddesi’nde değişim-dönüşüm
Kavacık caddesi’nde değişim-dönüşüm
Malatya'da 7kişi vefat etti
Malatya'da 7kişi vefat etti
İyi ekonomi tarımdan geçiyor
İyi ekonomi tarımdan geçiyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim