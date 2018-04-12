21. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİNE KATILDI

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen zirve Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşti.

Arapgir Belediyesinin de sponsor olduğu 21. Avrasya Ekonomi Zirvesinde katılımcılara Türkiye bitki çeşitliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk bitki olan Arapgir’in mor reyhan çayı ikram edildi.

Arapgir’in mor reyhan çayı ikramının yapıldığı standı ziyaret eden İstanbul Valisi Vasip Şahin İle Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz'e Başkan Cömertoğlu tarafından reyhan çayının yanı sıra reyhan ürünlerinden oluşan set ikram edildi.busabahmalatya.com