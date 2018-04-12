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21. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİNE KATILDI

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 21. Avrasya Ekonomi Zirvesine katıldı.

21. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİNE KATILDI

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 21. Avrasya Ekonomi Zirvesine katıldı.

12 Nisan 2018 Perşembe 18:32
21. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİNE KATILDI

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen zirve Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşti.

Arapgir Belediyesinin de sponsor olduğu 21. Avrasya Ekonomi Zirvesinde katılımcılara Türkiye bitki çeşitliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk bitki olan Arapgir’in mor reyhan çayı ikram edildi.

Arapgir’in mor reyhan çayı ikramının yapıldığı standı ziyaret eden İstanbul Valisi Vasip Şahin İle Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz'e Başkan Cömertoğlu tarafından reyhan çayının yanı sıra reyhan ürünlerinden oluşan set ikram edildi.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 12.04.2018 18:35
Anahtar Kelimeler:
Avrasya Ekonomi ZirvesiHaluk Cömertoğlu
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