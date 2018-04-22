2071’e Kadar Su Sorunu Olmayacak!

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresine katılan Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir burada yapılan çalışmaları kongre katılımcılarına anlattı.

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir şehir, çevre ve sağlık kongresinde Malatya’da yapılan çalışmalar sonrasında ilin 2071 yılına kadar su sorununu planlayacak şekilde çalışma yaptıklarını söyledi.

30’A YAKIN BİLGİSAYAR PROGRAMI ORTAK ÇALIŞIYOR

MASKİ Genel Müdürü Özdemir, “Malatya merkezinde yapmış olduğumuz su kayıp kaçakları ile ilgili olarak burada bilgiler verdik. Sahada etkin ve verimli hizmet üretmek adına yapmış olduğumu çalışmamız kongreye katılanlara hazırlamış olduğumuz sunumuz ile anlattık. Sunuma özellikle bunun sıkıntısını yaşayanların ciddi ilgisi vardı. Farklı bir yöntem ve başarıyla sonuçlanmış projeyi merakla izlediler. Malatya 2014 yılında büyükşehir oldu. Büyükşehir olma sürecinde il belediyesinin yanı sıra iki tane ilçe belediyesi, 11 tane belde belediyesi ve Özel İdarenin hizmet alanında olan büyük bir alan Malatya Belediyesine bağlandı. Dolayısıyla faklı belediyelerin, farklı kurumların, faklı anlayış ve imkanlarla çalışmaları söz konusuydu. 2 bin nüfuslu bir belediyenin teknik alanda yeterliliği yok, parası yok ve kendi yöntemleriyle çözüm üretmiş. Buradan bütünsel bir bakış açısıyla değerlendiremiyorsunuz. Biz yeni sistemde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bütüncül bir bakış açısıyla 2071 yılını planlayacak şekilde bir çalışma yaptık. Buradaki amaç tamamen maliyeti etkin bir yönetim sistemi. Dolayısıyla sahada yapılan tüm işlemi bir bütünsellik arz edecek şekilde bin 200 parametre ile takip ettiğimiz bir sistem yaptık. Sahaya yaptığımız çalışmanın etkin olması yani sorunları tamamen çözecek şekilde bir yönetim sistemi ile çözdük. Toplamda 30’a yakın bilgisayar programı ortak çalışıyor” diye konuştu. busabahmalatya.com