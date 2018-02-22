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2040’TA NÜFUSUN 100 MİLYONU GEÇMESİ BEKLENİYOR

Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve Türkiye İstatistik Kurumu Revizyon Politikası gereğince nüfus projeksiyonları yenilendi. Bu kapsamda, 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak, biri ana senaryo olmak üzere farklı doğurganlık ve göç varsayımlarını içeren üç ayrı senaryoya göre yeni nüfus projeksiyonları üretildi. Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçmesinin beklendiği ifade edildi.

2040’TA NÜFUSUN 100 MİLYONU GEÇMESİ BEKLENİYOR

Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve Türkiye İstatistik Kurumu Revizyon Politikası gereğince nüfus projeksiyonları yenilendi. Bu kapsamda, 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak, biri ana senaryo olmak üzere farklı doğurganlık ve göç varsayımlarını içeren üç ayrı senaryoya göre yeni nüfus projeksiyonları üretildi. Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçmesinin beklendiği ifade edildi.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 14:17
2040’TA NÜFUSUN 100 MİLYONU GEÇMESİ BEKLENİYOR

Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimlerin devam edeceği varsayımına dayanan ana senaryo sonuçları açıklandı. Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması beklendiği belirtildi. Nüfusun 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek değerine ulaşacağı da ifade edildi. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olacağı da açıklandı.

Yine yapılan açıklamalar doğrultusunda ülkemizde 2023 yılında, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına kıyasla 68 ilin nüfusu artarken, 13 ilin nüfusu azalacağı belirtildi. En yüksek nüfusa sahip ilk beş il sıralamasında ise bir değişiklik olmayacağı, buna göre de 2023 yılında İstanbul’un 16,3 milyon, Ankara’nın 6,1 milyon, İzmir’in 4,6 milyon, Bursa’nın 3,2 milyon ve Antalya’nın 2,7 milyon nüfusa sahip olacağı belirtildi.

TÜRKİYE NÜFUSU YAŞLANMAYA DEVAM EDİYOR

Ülkemizde doğuştan beklenen yaşam süresinin artmakta ve nüfusun yaşlanmaya devam ettiği belirtildi. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023'te 33,5, 2040'da 38,5, 2060'ta 42,3, 2080'de ise 45 olması beklendiği de açıklamalar arasında yer aldı.

Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının ise, 2018 yılında yüzde 8,7, 2023'te yüzde 10,2, 2040'da yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor.(Bülten)busabahmalatya.com 

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